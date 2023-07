Una unidad móvil recorre los pueblos para acercar la mamografía a las mujeres

La prevención es el mejor arma contra la enfermedad y la detección precoz salva vidas. Son las dos principales premisas de la iniciativa puesta en marcha por la Junta de Andalucía y el Centro de Diagnóstico de Granada que cada año detecta casos de cáncer a través de una prueba simple, indolora y eficaz que se realiza en lo que se denomina cribado rápido y sin desplazamientos.

Una unidad móvil recorre las zonas rurales y municipios más alejados de los hospitales en la provincia de Almería desde mediados del mes de junio para realizar mamografías a las mujeres con edades comprendidas entre los 50 y los 71 años de edad. Se trata de una población diana a la que se quieren acercar estos recursos sin necesidad de que sean las pacientes las que acudan al hospital. Es decir, una forma cómoda de realizarse un seguimiento, cada dos años, que probablemente no se harían si no es a través de una cita de estas características. En el conjunto de Andalucía son en total siete las unidades que recorren los municipios dentro del programa de detección precoz del cáncer de mama impulsado por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía.

Según han informado a este periódico desde el Centro de Diagnóstico de Granada que se encarga de la realización de este cribado, están citadas unas cien mujeres al día y en las últimas semanas se ha testado a la población de municipios de la comarca del Almanzora que es donde ha arrancado otra nueva campaña, concretamente en las localidades de Serón, Bacares, Bayarque, Tíjola, Armuña, Lúcar, Cela, El Higueral..., y Olula del Río donde está actualmente fijada la unidad móvil hasta el próximo 11 de agosto.

Ampliación de la franja de edad El programa de detección precoz del cáncer de mama comprendía, hasta el pasado mes de abril, a todas las mujeres de entre los 50 y los 69 años de edad de la comunidad autónoma andaluza. A partir de entonces se va a ir aumentando progresivamente desde los 47 a los 71 años de edad. Además, a medio plazo, el objetivo es conseguir ampliar desde los 45 años hasta los 74 años, cubriendo de esta forma un mayor número de la población femenina. En la actualidad, según datos de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, se benefician de este programa 1.238.263 mujeres

Hasta el momento la respuesta a esta llamada ha sido “muy satisfactoria”, como señala Alberto Machado, director general Centro de Diagnóstico Granada al que pertenece la unidad móvil, quien advierte que en los municipios de la comarca del Almanzora, donde se han testado a cientos de mujeres hasta ahora, “la respuesta ha sido muy alta llegando a acudir a la cita cada día unas 92 mujeres del centenar que había en la lista”. Machado explica que, en términos generales, “la respuesta ante este tipo de campañas suele ser superior al 70%, aunque es cierto que depende de las zonas. Si bien, destaca que “cada vez hay mayor concienciación entre la población femenina de la importancia de realizarse estas pruebas. Por suerte, el cáncer de mama es hoy en día una enfermedad muy tratable y, detectada a tiempo, es de fácil curación”.Los programas de cribado del cáncer de mama con mamografías regulares son instrumentos eficaces para prevenir la enfermedad, ya que ofrecen la posibilidad de detectar casos de cáncer en fases tempranas mejorando el pronóstico y aumentando las posibilidades de superación y supervivencia.

La “caravana de las mamografías”, como muchas mujeres la conocen en la comarca del Almanzora, se posicionará después de Olula del Río donde actualmente se están realizando pruebas a miles de mujeres de esta localidad y otras de alrededor, en el municipio de Macael (del 14 al 28 de agosto), después visitará Fines (del 29 de agosto al 1 de septiembre), a continuación Albox (del 4 al 25 de septiembre), en Oria (del 26 de septiembre al 3 de octubre), en Cantoria (del 4 al 16 de octubre), en Arboleas (del 17 al 24 de octubre), en Vélez Rubio (del 25 de octubre al 10 de noviembre) y en Vélez Blanco (del 13 al 17 de noviembre). Hasta final de año la actividad será continua, como también en el resto de Andalucía. Los interesados en conocer las fechas para poder asistir a una de las citas de la unidad móvil pueden llamar al teléfono 900 922 361 o consultar la página web www.cribadoandalucia.com, donde se recogen las fechas y municipios que recorrerá la unidad móvil este año por provincias. Todo dentro de la campaña #TOCACUIDARTE.

Mamógrafos de última generación Las unidades móviles disponibles para viajar a los diferentes puntos de Andalucía, siete en total que dependen del Centro de Diagnóstico de Granada, están equipadas con un mamógrafo digital de última generación para que la prueba se desarrolle de forma ágil, con garantías y con la máxima comodidad para las pacientes. Los resultados de la prueba, una vez finalizada la exploración, se trasladan al historial de la paciente para que puedan ser visualizados por su médico de cabecera. A partir de ahí, será el facultativo de familia quien derive a la paciente al especialista en caso necesario.

El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en las mujeres andaluzas. Con los conocimientos disponibles en la actualidad no es posible llevar a cabo medidas para evitar que la enfermedad aparezca, pero se puede detectar en fases tempranas cuando aún no ha producido síntomas y, aplicando el tratamiento adecuado, conseguir mejorar el pronóstico y aumentar la supervivencia.

La forma más eficaz de detectar precozmente el cáncer de mama es realizar mamografías periódicas a mujeres de una determinada franja de edad, en las que aún no se han presentado síntomas.

El Programa de Detección de Cáncer de Mama en Andalucía consiste en la realización de mamografías cada dos años a la población femenina residente en Andalucía. Las mujeres son citadas mediante carta que reciben en su domicilio para acudir a una Unidad de exploración mamográfica específica en donde se hacen dos placas por mama. El resultado lo recibe la interesada por correo y en el caso de que deba ser derivada al hospital para completar el estudio o para realizar algún tipo de tratamiento también recibirá dicha cita por correo.

Este tipo de cáncer se da sobre todo en mujeres, siendo muy raro que aparezca en hombres (menos del 1%). El riesgo de aparición aumenta con la edad y uno de los principales factores de riesgo es tener familiares de primer grado que hayan padecido dicho tumor o haber presentado cáncer de mama con anterioridad. No obstante, las mujeres ya diagnosticadas no son candidatas a participar en este cribado, puesto que el seguimiento ya se realiza desde el hospital.

Juan de la Cruz Belmonte: "“La enfermedad no se puede prevenir pero un diagnóstico precoz aumenta la supervivencia”

Desde Salud señalan que las mujeres que no hayan recibido la carta de citación en su domicilio pueden dirigirse telefónicamente a su Distrito de Atención Primaria o Área de Gestión Sanitaria donde le facilitarán la cita, o bien a su médico de familia. Independientemente de la edad, es conveniente que las mujeres consulten con su médico de familia ante cualquier alteración que noten en sus mamas o bien si presentan antecedentes familiares de dicha enfermedad.

El delegado de Salud de la Junta de Andalucía, Juan de la Cruz Belmonte, ha querido incidir en la importancia de acudir a las exploraciones mamográficas. Asegura que “la forma más eficaz de detectar de forma precoz el cáncer de mama es realizando mamografías periódicas a mujeres de una determinada franja de edad, en las que aún no se han presentado síntomas”. Igualmente señala que ante cualquier signo de alerta “hay que acudir lo antes posible a un especialista. No podemos evitar que la enfermedad aparezca, pero si detectarla en fases tempranas, cuando aún no hay síntomas, y tratarla para aumentar la supervivencia”.