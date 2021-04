“Estamos recuperando de nuevo la épica por la exploración espacial”

Director de la División de Componentes Electrónicos. Sólo el nombre ya invita a pensar que el trabajo de este almeriense ha sido no ya importante, sino importantísimo para que el Perseverance lanzara a la sociedad de nuevo a la investigación espacial. Y como él, muchos grandes profesionales más. Pero David es de la tierra y ése siempre es motivo de orgullo.

Ha puesto su granito de arena para que el Perseverance culmine con éxito parte de su objetivo.

–Sí, a pesar de llevar ya mucho tiempo fuera de Almería sigo manteniendo una gran relación con la ciudad en la que nací y de la que me siento muy orgulloso. Nuestro trabajo ha sido fundamentalmente para la estación meteorológica MEDA. Ha sido un trabajo bastante largo y complejo, en el que se ha involucrado un grupo técnico muy importante.

–Supongo que orgulloso de ver cómo los nervios desembocaban en alegría.

–Es siempre un privilegio poder participar en misiones tan trascendentales y que obtienen tanta repercusión. Por un lado, es muy importante que la actividad espacial vuelva a ser importante para la sociedad aunque por otro, es también una responsabilidad añadida. Durante los últimos años estamos viendo cómo se está recuperando la épica en la exploración espacial, que durante cierto tiempo se había perdido. Misiones como Rosetta, donde tuvimos una involucración muy importante y todo lo relativo a la exploración de Marte están volviendo a atraer la atención.

–¿Qué sintió al ver el amartizaje?

–Una enorme alegría. El amartizaje de Perseverance es la consecuencia de muchos años de trabajo de un enorme equipo de científicos e ingenieros. Desde la concepción de la misión hasta su puesta en operación transcurren muchos años, muchos desafíos que afrontar. Todo ese esfuerzo se puede ir al traste en un momento. Y al final quedar una sensación de fracaso que no se corresponde con la realidad.

–¿En qué ha consistido su trabajo?

–Como Director de la División, mi trabajo ha sido coordinar todo el desarrollo de la actividad y dotar al equipo técnico de todo lo necesario para poder llevar adelante el trabajo. Nosotros hemos estado involucrados en toda la evaluación y caracterización del elemento central de MEDA. La estación meteorológica está dotada de múltiples sensores que proporcionan información acerca de la composición y características ambientales de Marte. Luego, toda esa información debe ser procesada para poder transmitirse y analizarse. En ese dispositivo, el que procesa la información es en el que hemos estado más involucrados. Se trata de un circuito integrado que fue diseñado por el CNM – IMSE (Centro Nacional de Microelectrónica – Instituto de Microelectrónica de Sevilla) y que una vez fabricado tuvimos que comprobar que disponía de suficiente fiabilidad y robustez tanto para soportar el viaje hasta Marte como para poder operar en las condiciones que se iba a encontrar. Para ello, tuvimos que diseñar toda una serie de pruebas y ensayos que nos proporcionaran en un tiempo limitado, información acerca de la capacidad de este chip de soportar años de funcionamiento sin, obviamente, posibilidad de mantenimiento o reparación.

"De cada misión que no se consigue llegar, se obtiene una cantidad de información clave para la siguiente”

–¿Cómo han desarrollado esas pruebas?

–Lo primero que tenemos que hacer es entender cuáles van a ser las condiciones de operación. Estamos hablando no sólo de su operación en Marte sino de las condiciones que va a sufrir hasta llegar allí. Por ejemplo, durante el lanzamiento todos los sistemas van a estar sometidos a vibraciones y choques, con continuos cambios de temperatura, sometidos al daño que la radiación produce fuera de la protección de nuestra atmósfera y nuestro campo magnético. Con todos esos datos diseñamos una secuencia de pruebas que nos permite ganar el máximo de confianza en la capacidad del dispositivo de mantener su funcionamiento y que éste no se va a ver comprometido a largo plazo porque no solo se trata de ver que después de cada prueba el dispositivo funcione, sino que no se ha producido ningún daño o degradación que pueda dar la cara tiempo después. Cuando ya tenemos diseñada esa secuencia de pruebas, tenemos que documentar todo el proceso y pasar a la ejecución.

–¿Dónde las habéis hecho?

–Tanto en nuestras instalaciones de Sevilla como en Tres Cantos (Madrid) y en nuestra filial en el Reino Unido tenemos equipamiento y personal que nos permite realizar este trabajo. Como se puede entender, esto implica no solo tener equipamiento técnico sino también tener un gran equipo humano detrás, altamente comprometido y cualificado. Es importante hacer notar que, en España, y particularmente en Andalucía, estamos dotados tecnológicamente de capacidades de nivel mundial y que esto ha sido posible no sólo por el esfuerzo de empresarios que creyeron en este proyecto, sino de clientes que en todo el mundo confían en nosotros.

–¿Cuáles son las principales dificultadas que se ha encontrado Perseverance?

–El espacio en general y Marte en particular son ambientes hostiles para la electrónica. La Tierra, tanto por su atmósfera como por su campa magnético, nos protege de la radiación que es muy dañina para los dispositivos electrónicos. Fuera de esta protección, los dispositivos electrónicos sufren una degradación en su funcionamiento debido a ello y es necesario asegurarse de que esa degradación no va a representar un problema. También están las grandes variaciones de temperatura. En Marte pueden llegar hasta -80ºC y aunque en esa fase, los dispositivos de Perseverance estarán en su mayoría apagados, solo por estar a esa temperatura ya sufren, a lo que hay que sumar que este ciclo de altas y bajas temperaturas se repite todos los días, lo que puede provocar problemas de fiabilidad. La atmósfera en Marte es mucho más ligera que en la Tierra, igual que su gravedad. Todo ello son dificultades añadidas, tanto para el amartizaje como para la propia operación del Perseverance. Además de la propia misión que está desarrollando el Rover, esta misión ha representado también avances fundamentales en el proceso de enviar naves a Marte de gran tamaño, un paso fundamental para una posible exploración humana en un futuro.

"El espacio en general y Marte en particular son unos ambientes hostiles para la electrónica”

–Almería, por su terreno árido, es ciertamente parecido a Marte. Aquí también se ha realizado parte del ensayo.

–Sí, aunque los ensayos llevados a cabo han sido para otros instrumentos distintos a los que hemos estado involucrados. El objetivo también ha sido diferente. Si lo que nosotros hemos hecho ha estado más asociado a la electrónica y su capacidad para funcionar correctamente, las pruebas llevadas a cabo en Almería estaban más enfocados a validar el funcionamiento de las mismas.

–¿Vuestro trabajo ha terminado o vais a seguir haciendo cosas?

–Nuestro trabajo en Perseverance ya ha terminado. Ahora es el turno de los científicos que tienen por delante toneladas de datos e información que desentraña. Estamos involucrados en muchos otros proyectos, incluyendo el Mars Sample Return, que será la misión que traerá de vuelta a la Tierra las muestras que Perseverance está recopilando.