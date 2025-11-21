El PP anuncia el relevo de la Diputación de Almería: 20 días para un presidente y dos nuevos nombres

El PP ha confirmado este jueves un giro decisivo en plena crisis del caso Mascarillas: Javier Aureliano García y Fernando Giménez han comunicado su decisión de entregar sus actas públicas, un movimiento que desencadena una reestructuración inmediata en la Diputación Provincial de Almería y provoca un efecto directo en varios ayuntamientos de la provincia, tal y como ha trasladado la dirección del partido durante la comparecencia conjunta de Antonio Repullo y Ramón Fernández-Pacheco. La renuncia de ambos dirigentes supone un punto de inflexión político e institucional que abre una nueva etapa de transición en el principal órgano supramunicipal de la provincia.

Gabriel Amat estuvo presente en el acto. / R. E.

La medida no solo impacta en la estructura provincial, sino que afecta de forma directa al Ayuntamiento de Almería y al de Senés, donde Fernando Giménez ostentaba igualmente acta de concejal. En cuanto al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, Repullo ha precisado que, por el momento, no ha formalizado la entrega de su acta. “Esperamos que renuncie a la Alcaldía y, si no lo hace, es una decisión personal; no será un alcalde del PP”, ha advertido el dirigente popular.

El nuevo escenario abre una etapa inédita de reorganización institucional marcada por la necesidad de recomponer responsabilidades políticas y garantizar la estabilidad de las administraciones locales, en un contexto de alta exposición pública y máxima vigilancia tanto social como política.

Un paso atrás por responsabilidad institucional

Durante su intervención, Antonio Repullo defendió la decisión como un ejercicio de coherencia y ejemplaridad. “Cuando una responsabilidad institucional lo exige, hay algo más importante que los cargos: las propias instituciones y los ciudadanos. Por eso los miembros de este partido se apartan para no interferir en la investigación”, señaló, subrayando que se trata de una medida orientada a “garantizar que la justicia actúe sin cortapisa y con absoluta normalidad”.

Representes del PP almeriense en el acto. / R. E.

El dirigente popular insistió en que el objetivo prioritario es proteger a la Diputación como institución y preservar su funcionamiento. “Es una entidad al servicio de todos los pueblos de la provincia y vamos a velar para que siga atendiendo las necesidades de Almería con normalidad, más allá de las siglas”, afirmó, trasladando un mensaje de estabilidad frente a la crisis.

Relevo inmediato en la Diputación

La salida de Javier Aureliano García y Fernando Giménez de sus cargos institucionales consolida el liderazgo provisional de Ángel Escobar al frente de la Diputación, al tiempo que obliga al PP a redefinir su estructura de poder en una institución clave para el equilibrio político provincial. Ahora, habrá que refrendar al nuevo presidente mediante pleno institucional, aunque hasta entonces continuará ejerciendo en funciones.

Repullo ha detallado el procedimiento que se activará tras la entrega de actas para designar al nuevo presidente de la Diputación de Almería. “Se abre un periodo de reflexión y el partido tendrá que reunirse. Esto tiene un plazo administrativo y en esos tiempos se irán tomando las decisiones oportunas”, explicó.

Según precisó, existe un primer plazo de diez días para que el pleno tome conocimiento formal de los ceses, tras lo cual se abrirá otro periodo adicional, también de diez días, para convocar una nueva sesión en la que se procederá a la elección del futuro presidente. Todo ello, insistió, con “respeto absoluto a la ley y a los procesos reglamentarios”.

Cambios en los ayuntamientos de Almería y Senés

En el Ayuntamiento de Almería, la renuncia de Javier Aureliano García abre la puerta a un relevo en el grupo municipal del PP y a una reorganización interna en el reparto de áreas y competencias. Su puesto municipal recaería sobre Ana Trigueros, lo que daría pie a una hipotética reorganización, aunque de carácter mínimo, del equipo de gobierno.

De forma paralela, su salida de la Diputación permitiría la entrada de Lorena del Mar Nieto, generando un posible reajuste de competencias tanto en el plano municipal como en el supramunicipal, en un escenario de transición que obliga a recomponer el esquema de responsabilidades.

En Senés, la salida de Fernando Giménez del pleno municipal obligará igualmente a reestructurar la representación del PP y reorganizar su liderazgo local, aunque desde el partido se insiste en que este proceso se abordará con cautela y dentro de los cauces orgánicos habituales.

Suplencias en la Diputación por la circunscripción de Almería

Con la salida de Fernando Giménez de la Diputación Provincial, la persona llamada a ocupar su puesto sería María Jesús Herrada, concejala del PP en Níjar, que figura como suplente por la circunscripción de Almería en las listas provinciales del partido.

Sobre este escenario, el presidente provincial del PP, Ramón Fernández-Pacheco, ha subrayado que el partido actuará con cautela y reflexión en cada paso que se dé. “Todas las decisiones que tomemos por delante las vamos a reflexionar muy bien y las consensuaremos en el seno del partido”, afirmó, insistiendo en que la reestructuración institucional se realizará con responsabilidad y dentro de los plazos legales.

Fernández-Pacheco defendió además que el proyecto político del PP en Almería “es mucho más grande que cualquier persona” y que la prioridad ahora es mantener la estabilidad de las instituciones y la continuidad en la gestión.

La situación del alcalde de Fines

El secretario general del PP andaluz ha precisado que, por el momento, Rodrigo Sánchez no ha formalizado la entrega de su acta como alcalde de Fines. “Esperamos que renuncie a la Alcaldía y, si no lo hace, es una decisión personal; no será un alcalde del PP”, ha advertido.

Repullo ha dejado claro que no existe renuncia formal por parte de Sánchez y que cualquier decisión sobre su futuro al frente del Ayuntamiento depende exclusivamente de él. En caso de mantenerse en el cargo, lo haría ya fuera del paraguas del Partido Popular, pero sin que el partido haya confirmado ni anunciado ninguna dimisión.

Mensaje de estabilidad y defensa del proyecto político

Ambos dirigentes populares quisieron trasladar un mensaje de serenidad en un momento especialmente delicado. Repullo defendió que el Partido Popular ha actuado “desde el minuto uno con transparencia, honestidad y respuestas contundentes”, y que seguirá priorizando el servicio público por encima de cualquier interés particular.

Fernández-Pacheco insistió en que esta etapa se afronta desde la responsabilidad y con el objetivo de recomponer la confianza institucional. “Vamos a seguir trabajando unidos para que nuestras instituciones sigan siendo sólidas y estén siempre al servicio de los almerienses”, afirmó.

Un giro político con alcance provincial

La comparecencia del PP no ha sido solo un anuncio interno, sino el punto de partida de un nuevo mapa político en la provincia de Almería. Lo que comenzó como un procedimiento judicial ha derivado en una reconfiguración institucional de gran alcance que afecta a la Diputación y a varios de los principales ayuntamientos.

La dirección popular ha subrayado que esta etapa se afronta desde la responsabilidad y con el objetivo de recomponer la confianza institucional, en un momento en el que cada decisión será observada con lupa tanto por la ciudadanía como por la oposición, y en el que el equilibrio político provincial entra en una fase inédita de transición y reajuste.