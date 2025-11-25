Rodrigo Sánchez dimite como alcalde de Fines: “No abandono mi pueblo, solo el cargo”

El alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, a su salida de la Ciudad de la Justicia de Almería.

Rodrigo Sánchez Simón, alcalde de Fines durante más de dos décadas, ha presentado su dimisión como regidor tras la apertura de una investigación judicial en la que figura como investigado por unos hechos que niega “de forma rotunda y absoluta”. En un comunicado dirigido a sus vecinos y vecinas, defiende su inocencia, califica las acusaciones como “profundamente injustas” y asegura que su renuncia busca proteger la imagen del Ayuntamiento y del municipio, así como garantizar la normalidad en la gestión municipal.

El ya exalcalde subraya que no entrará en detalles por respeto al procedimiento judicial y a quienes trabajan en él, pero afirma confiar plenamente en la justicia y en que “la verdad saldrá a la luz”. Insiste además en que su salida del cargo no supone reconocimiento de culpa alguno, sino un acto de responsabilidad para centrarse en su defensa y evitar que la situación afecte a la institución.

Dimisión “por respeto a Fines y a la institución”

En su mensaje, Rodrigo Sánchez explica que ha tomado esta decisión pese a la oposición de amigos, vecinos y familiares, a quienes agradece su apoyo, pero asegura que lo hace por “amor a su pueblo” y para preservar la estabilidad del Consistorio. “Os garantizo que os dejo en manos del mejor equipo humano que hay, tanto político como funcionarios y personal del Ayuntamiento”, afirma.

El exregidor destaca su trayectoria de más de 22 años al frente del municipio, marcada —según expone— por la honradez, la humildad y la dedicación, y defiende que siempre ha entendido la política como servicio público y no como beneficio personal. “Cada decisión ha tenido un único objetivo: mejorar la vida de nuestros vecinos y hacer de Fines una referencia en la comarca”, señala.

Agradecimiento al Ayuntamiento y a los vecinos

Rodrigo Sánchez dedica un amplio espacio en su comunicado al agradecimiento institucional, reconociendo la labor de los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento por su profesionalidad y compromiso, así como el trabajo de todos los concejales que han formado parte de sus corporaciones, tanto del equipo de gobierno como de la oposición, resaltando el respeto institucional y el diálogo mantenido durante su etapa.

También muestra su gratitud a los vecinos y vecinas de Fines por las muestras de cariño recibidas, especialmente en los últimos días, y pide respeto para su familia y para el propio procedimiento judicial en curso.

“Abandono el cargo, pero nunca abandonaré a mi municipio”, concluye Sánchez, asegurando que seguirá vinculado a Fines y defendiendo su honor para demostrar su inocencia mientras se resuelve la investigación.