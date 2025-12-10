Así ha sido el emotivo homenaje en la playa al niño asesinado en Garrucha hace una semana

Hace una semana fallecía en Garrucha el pequeño Lucca, un niño de cuatro años de edad. Ese miércoles 3 de diciembre, ya bien entrada la noche, aparecía su cadáver entre las ruinas de un viejo búnker de la Guerra Civil en una playa entre Garrucha y Mojácar.

Relacionado Garrucha rinde homenaje a Lucca con velas y flores en el lugar donde apareció su cadáver

Hasta ese mismo lugar, donde dejaron el cuerpo inerte del niño presuntamente la propa madre y su pareja tras un brutal asesinato, se han desplazado más de un centenar de vecinos de Garrucha para rendirle un sencillo y emotivo homenaje. Han llenado de velas y flores blancas esa vieja construcción a orillas del mar. También han dejado osos de peluche e incluso un pequeño camión de juguete.

El alcalde de Garrucha, Pedro Zamora, ha leído un responso en memoria del pequeño asesinado cruelmente por el novio de su madre, presuntamente según de desprende del auto del juez que envió a este y a la madre a prisión, a la espera de que se celebre el juicio.

"Que el alma de este pequeño sea recibida en los brazos de la paz eterna. Que la luz divina lo envuelva con amor y que su inocencia permanezca como un susurro de esperanza en quienes lo recuerdan. Que descanse en paz, rodeado de ternura y luz", han leído con voz entrecortada y emocionada. Para finalizar, han recitado el salmo 34:18 de la Biblia: "El Señor está cerca de los quebrantados de corazón; salva a los de espíritu abatido".

Un crimen atroz a un niño de cuatro años

Todo el municipio de Garrucha sigue conmocionado por un crimen del que cada día se conocen más detalles. El más doloroso se supo este martes, a través del auto del juez: el novio de la madre de Lucca habría abusado sexualmente del niño y lo habría matado por varios golpes en el abdomen y otras partes del cuerpo.

Tras horas de agonía, y estando la madre presente, el niño habría fallecido a las 15:30 horas según el informe preliminar de la autopsia. Ambos, la madre y su pareja, habrían llevado luego a Lucca hasta el búnker de la playa.

Ahora, la familia del niño ha tenido que solicitar el auxilio judicial para poder incinerar el cuerpo, ante la imposibilidad de obtener la autorización de la progenitora, quien permanece en prisión provisional comunicada y sin fianza como presunta autora del crimen junto a su pareja. En este sentido, los vecinos de Garrucha han mostrado su predisposición a ayudar con los gastos.