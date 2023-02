El soterramiento sigue bloqueado al no ser viable la propuesta económica de la Junta

La secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, ha asegurado este jueves que la Junta de Andalucía ha trasladado al Ejecutivo que “no tiene disponibilidad” económica para la parte que le corresponde en la segunda fase del soterramiento del tren en Almería, porque “este año toda la disponibilidad estaba en el metro de Sevilla”. Así lo ha mantenido en una rueda de prensa en Almería, donde ha recordado que en 2010 se constituyó la sociedad Almería Alta Velocidad, en cuyo seno se consensuó con el anterior alcalde de la capital almeriense, el actual consejero de Sostenibilidad Ramón Fernández-Pacheco, el proyecto para ejecutar la segunda fase de la integración del ferrocarril en Almería.

Una segunda fase que ya tenía que haber licitado Adif porque fue aprobado el 9 de diciembre, pero “a la vuelta de Navidad”, cuando debía producirse la firma -ha explicado- el Gobierno andaluz comunicó que “había cambiado de posición y proponían hacer la estación y quedarse con el aparcamiento, lo cual no ocurre en ninguna sociedad” de este tipo. Ha incidido en que en dicha sociedad hubo un reparto de porcentajes a aportar y se dividieron los activos, por lo que esta propuesta fue “muy grave”, ya que suponía “romper” los estatutos y vulnerar el objeto legal de la sociedad, “auditada” por organismos oficiales del país y por “Europa, porque recibió fondos del mecanismo de recuperación que se depositaron” en ella.

Ha relatado que tras esto llamó a Fernández-Pacheco, con el que había tenido “mucha relación” como alcalde, y que le pidió mediar porque se entraría, en caso contrario, en un proceso “sin retorno” que llevaría a perder los fondos del mecanismo de recuperación. El viernes pasado se celebró una reunión con representantes del Gobierno, la Junta y el Ayuntamiento, en la que el Ejecutivo explicó que la negativa a aceptar la propuesta andaluza “no era un capricho ni un tema político”. Asegura que en la misma la Junta insistió en que no tenía disponibilidad económica, pero que podía solicitar fondos Feder, por lo que el Gobierno se comprometió a realizar una consulta para comprobar si esto era posible.

Pardo de Vera ha criticado que el Gobierno andaluz pueda tener más de 700 millones para el metro de Sevilla y que ponga “en riesgo” la llegada del AVE a Almería en 2026 por unos 48 millones de euros. También se ha referido en este sentido a la inversión para el AVE Sevilla-Málaga. “Espero que no se ponga en riesgo, que entre todos los agentes cerremos por fin el círculo”, ha manifestado, para trasladar a continuación que tiene buena relación con políticos del PP como el diputado Juan José Matarí o el senador Rafael Hernando, para apelar a éstos o cualquier otra persona que pueda mediar para que la Junta cambie su postura.

Especialmente dura ha sido con la consejera de Fomento andaluza, Marifrán Carazo, por sus declaraciones este jueves en el Parlamento de Andalucía, dónde ha instado al Gobierno a que “desbloquee la situación para llegar cuanto antes a un acuerdo” y ha reiterado que la Junta ha ofrecido triplicar su inversión. “Los activos se han repartido según los criterios de todas las sociedades (…) Rompería la legalidad, dejaría todo en un limbo y se intervendría inmediatamente esa sociedad porque no cumple la gobernanza que tiene asignada”, ha reiterado. “No tengo un plan B, no puedo cometer ilegalidades” y volver a “épocas nefastas de Adif que no pueden volver a pasar”, ha dicho.

Por otro lado, Pardo de Vera ha asegurado que las obras de la alta velocidad entre Murcia y Almería están “completamente desbloqueadas”, con todos los tramos en la provincia almeriense con una ejecución de entre el 30 y el 38 %, y con 1.700 millones de euros ya ejecutados de los 3.440 millones presupuestados. Ha añadido que en breve se licitará la integración del tren en Lorca, el tramo Pulpí-Águilas y, espera, ese soterramiento que le ha “quitado el sueño en los últimos días”.