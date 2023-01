El Gobierno no acepta el plan de la Junta para el soterramiento en Almería: "Han roto el consenso"

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) no aceptará en ningún caso la propuesta de financiación que a principios de enero lanzaba sorpresivamente la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía planteando asumir la titularidad y construcción de la estación de autobuses y parking soterrado a cambio de casi triplicar su aportación económica. Fuentes del departamento que dirige la ministra Raquel Sánchez han informado a este periódico en exclusiva que "este plan supone desvirtuar el actual modelo de financiación" de las operaciones de integración, en un claro perjuicio para otras administraciones y porque sentaría un "precedente inaceptable" que amenaza futuras actuaciones de este tipo. Es más, el Mitma considera que atenta contra los principios de gobernanza, compromiso, solidaridad y lealtad entre instituciones y acusa a la Junta de "romper el consenso" y amenazar los plazos para el soterramiento en la capital almeriense.

Desde el Ministerio han explicado a Diario de Almería que la Consejería de Fomento comunicó el pasado 9 de enero a ADIF y Ayuntamiento su "voluntad de desligarse" del convenio para la integración ferroviaria en Almería, una actuación que se había comprometido a cofinanciar a través de la Sociedad Almería Alta Velocidad. Según el análisis del Mitma, la administración andaluza ahora sólo está dispuesta a sufragar la estación de autobuses y el aparcamiento, desligándose de todo el plan de actuaciones, es decir, de toda obra necesaria para soterrar las vías (losas, placas, intervenciones de reposición urbana). El acuerdo para la segunda fase de la integración, que sustituyó al del 7 de abril de 2010 y los del año 2017, contempla que las tres administraciones cofinancian el proyecto en su conjunto, que incluye el soterramiento, la nueva estación intermodal y el aparcamiento.

El peligro de perder fondos Next Generation

La integración del ferrocarril en la ciudad se ha incluido entre los proyectos a financiar con cargo a los fondos de recuperación Next Generation EU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, lo que implica que las actuaciones deben estar finalizadas antes de 2026. En este caso, los fondos europeos financian las actuaciones estrictamente ferroviarias (plataforma, vía, catenarias...) y el 100% de las losas y las placas, beneficiando a los tres integrantes del convenio. "Esta vía de financiación implica un riesgo puesto que si no se cumplen los hitos de ejecución acordados con la Comisión Europea se pueden perder los fondos". En ese caso, el convenio fija que ADIF-AV asumiría el 50% de los muros y las losas (para cubrir las vías) y el Ayuntamiento y la Junta el 50% restante, la mitad cada uno.

"En su nueva propuesta, la Junta se desliga de ese compromiso, eliminando cualquier tipo de riesgo y evitando asumir responsabilidades en la ejecución del proyecto, y plantea financiar la estación de autobús y el aparcamiento subterráneo en solitario, con cargo a los fondos Feder, quedándose con la propiedad del aparcamiento y obligando a Adif a pagarle un canon por su uso. También se quedarían con la propiedad de la estación de autobuses", explican fuentes del departamento de Raquel Sánchez. A su juicio, con este plan de la administración andaluza, si no se reciben los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, ADIF debería asumir el 75% del coste de las losas y placas, un porcentaje muy alejado del 30% de aportación establecido por el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, y el Ayuntamiento el 25% restante.

Propuesta sin riesgos ni compromisos

El aparcamiento subterráneo forma parte del negocio global de ADIF y ADIF Alta Velocidad y está dimensionado para su uso mayoritario por el viajero ferroviario. Además, el acceso al parking y a los locales ‘rent a car’ se ubican en el edificio de la estación ferroviaria. Hasta la fecha, la Consejería de Fomento no había aportado en su programa de necesidades ningún requerimiento de número de plazas de aparcamiento específicas para el usuario de autobús, ni mostrado interés en las reuniones técnicas mantenidas. "El actual modelo de financiación de las operaciones de integración persigue un objetivo común para las administraciones que intervienen y, sin embargo, la Junta propone un sistema inédito que le evitará participar en la integración propiamente dicha, que incluye muros y losas, así como en las obras de reposición urbana", han detallado a este periódico.

La administración andaluza, según explican desde el Mitma, ha trasladado que la única fuente de financiación que tienen para este proyecto procede de los fondos Feder y que con estas partidas no pueden financiar ni muros ni losas ni actuaciones de reposiciones urbana por cuestiones de incompatibilidad. De esta manera, aunque la Junta plantea aportar una cantidad similar a la prevista en el convenio inicial (45,81 millones de euros frente a los 46,60 millones de euros iniciales), su nueva propuesta elimina riesgos y compromisos. Cabe destacar que los fondos Feder no están vinculados a las mismas exigencias de ejecución y cumplimiento de plazos que los del MRR.

"Ataca los pilares de cooperación que exige el Gobierno"

En este sentido, el Ministerio explica que de no obtener los fondos Feder que pueden solicitar directamente, tampoco asumirían la financiación de la estación de autobús y el aparcamiento, teniéndose que repartir el presupuesto de las obras entre ADIF y el Ayuntamiento, lo que implica desligarse por completo del proyecto. Es decir, que el importe pendiente sea asumido por todas las partes como incremento del coste de las actuaciones realizadas. "Delegar el riesgo en las otras administraciones e intentar mostrar a la ciudadanía de Almería que se forma parte de un trabajo en equipo, cuando en su última propuesta de financiación de la estación y parking supone una ruptura total del proyecto para acceder a ayudas Feder, ataca los pilares de cooperación que exige el Gobierno de España para una actuación tan fundamental para el territorio". Desde el Mitma entienden que la Junta evita asumir dos riesgos: el de que no se cumplan los hitos para recibir los fondos NextGenerationEU y el de no recibir fondos Feder.

"La actitud de la Junta rompe la negociación de una alternativa creíble para la ciudadanía de Almería de un proyecto consensuado, realista y que técnicamente cubra las necesidades funcionales de un ferrocarril de alta velocidad y de la llegada del Corredor Mediterráneo, mejorando la intermodalidad en la capital almeriense", argumentan a este periódico. Y también precisan que aunque la Junta no cambie de actitud y no firme el convenio en los términos negociados hasta el 22 de diciembre de 2022, el proyecto se hará, pero sin la coordinación con la administración autonómica, que es la garante de la movilidad territorial.

"El Ministerio no puede aceptar un modelo que va contra todos los que se han firmado con otras administraciones y que supondría un precedente inaceptable para los que se alcancen en el futuro. El departamento que dirige la ministra Raquel Sánchez tendrá que volver a replantear el proyecto. Y advierte, en este sentido, que aunque pondrá toda la capacidad técnica financiera necesaria, replanificando técnicamente todo el proyecto para cubrir las carencias que esta decisión unilateral conlleva para el desarrollo del proyecto supondrá un riesgo significativo para el cumplimiento de los plazos.