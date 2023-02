La Junta ofrece al Gobierno la explotación del parking subterráneo para "desbloquear" el soterramiento de Almería

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo, ha trasladado este jueves a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, la disposición de la Junta de Andalucía para "ceder la explotación" del aparcamiento subterráneo que se obtendría como consecuencia de la segunda fase de integración de las vías del ferrocarril en Almería como medida para "desbloquear" la licitación de las obras al entender que este asunto, y no el sistema de financiación, supone el principal obstáculo para avanzar en el acuerdo.

Así lo ha trasladado durante su intervención en el Parlamento de Andalucía a preguntas del diputado autonómico del PSOE por Almería José Luis Sánchez Teruel, ante quien ha planteado que "Adif ha pedido la explotación y titularidad del aparcamiento". "Ahí está la cuestión, y estamos negociando desde el Gobierno andaluz con la intención de desbloquear esa situación que provoca el Gobierno de Sánchez, no la Junta", ha dicho. Carazo ha reiterado la intención de la Junta de alcanzar un acuerdo en base a la propuesta elevada por la Junta para invertir 45,8 millones de euros de fondos Feder para ejecutar la nueva estación de autobuses y el aparcamiento dentro del proyecto sin implicarse en el resto de la obra ferroviaria, en conjunto valorada en unos 240 millones de euros.

No obstante, ha sostenido que es el Gobierno central el que "está dudando" y "parece que rechaza la aportación de 45,8 millones de euros" que ofrece la Junta, con lo que "vuelve a poner en peligro" el soterramiento puesto que "rompe el consenso". "Espero y deseo que se desbloquee esta situación en beneficio de la ciudad de Almería porque además el Estado se juega fondos europeos Next Generation y la llegada de la Alta Velocidad en 2026, que ya lleva demasiados retrasos acumulados", ha manifestado la consejera, quien ha destacado que su oferta supone multiplicar "por tres" la aportación inicial de 18 millones de euros previstos en el anterior convenio.

Para Carazo, la propuesta remitida el pasado 9 de enero al resto de instituciones que componen la sociedad de integración Almería Alta Velocidad --Transportes, Adif y Ayuntamiento de Almería-- supone una mayor implicación "sin movernos del acuerdo inicial ni del consenso" establecido hasta ahora, si bien tanto desde el Gobierno como desde el Consistorio se habían trabajado en una propuesta basada en afrontar el conjunto de la obra en base a porcentajes de participación con la entrada de 75 millones del fondo de Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). "El único supuesto bajo el que trabaja esta Consejería es que el convenio (...) se firme cuanto antes", ha apuntado la consejera, quien ha urgido a desarrollar "cuanto antes" el acuerdo para acometer la segunda fase del soterramiento.

PSOE: LA JUNTA "NO PUEDE ACREDITAR" LOS FONDOS

Por su parte, Sánchez Teruel ha puesto en duda los fondos ofrecidos por la Junta de Andalucía, dado que el Ejecutivo andaluz "no puede acreditar con documentos su aportación económica, de unos 44 millones, a la Sociedad Almería Alta Velocidad", por lo que le ha instado a emplear "fondos propios". Así, ha afeado que la Junta pretenda únicamente "ejecutar la obra para la estación de autobuses y el parking con fondos europeos que tienen que pedir, desentendiéndose de la obra ferroviaria". Esta propuesta, a juicio del parlamentario socialista, demuestra que el Gobierno andaluz "no pone ni tiene fondos propios para invertir en Almería".

Según Sánchez Teruel, el PP "lo fía todo a los fondos Feder que se tienen que solicitar, que no están asignados y que no pueden aportar a la sociedad Almería Alta Velocidad para licitar el soterramiento, porque esos fondos no pueden financiar obra ferroviaria" al tiempo que califica la nueva propuesta del Ejecutivo andaluz como "improvisada y desesperada, que ni en el Pitma aprobado hace tres meses la contempla"."En el momento decisivo, cuando hay que licitar las obras valoradas en 237 millones, el Gobierno de Moreno no tiene los deberes hechos", ha lamentado en su intervención, en la que ha afeado el "almeriensismo de boquilla" del PP, con "muchas declaraciones públicas" cuando, "la realidad es que les ha pillado el toro y no pueden exhibir un documento que acredite que tienen fiscalizados o concedidos los fondos de la aportación".

Sánchez Teruel ha pedido a la consejera que "vuelva al consenso" y que aporte la financiación "a la que se habían comprometido", de forma que "no niegue a los almerienses los fondos europeos que sí ponen para otras obras en otras provincias, como ha ocurrido en Sevilla o Málaga". "Hagan sus deberes, aunque sea tarde y no paralicen más una obra histórica para Almería", ha alentado antes de asegurar que el PP "ya paralizó las obras del AVE durante el Gobierno de Mariano Rajoy cuando se tapiaron los túneles de Sorbas y se eliminó la doble vía, haciendo que Almería sea la única provincia de España con un AVE sin doble vía".

El consenso que "ha roto recientemente la Junta" en torno al soterramiento, según Sánchez Teruel, se suscribió en 2010 "con el Gobierno de Zapatero y se ratificó en 2014 con Mariano Rajoy" de modo que, si bien caduco ya dicho acuerdo, "todas las partes han continuado en la misma vía hasta hace 15 días" cuando "se han firmado cuatro adendas al acuerdo marco, que han permitido avanzar, como usted comprobó en la inauguración de la primera fase". "Las consecuencias de su propuesta son que rompe el consenso existente desde 2010 y que paraliza la licitación del soterramiento cuyo proyecto acordaron en el seno de la Sociedad Almería Alta velocidad", ha subrayado Sánchez Teruel.