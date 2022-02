Con testamento vital se muere mejor y ya se puede solicitar la eutanasia

Cada persona puede elegir el tratamiento y la atención sanitaria que quiere recibir al final de su vida y plasmarlo por escrito para que sea respetado por sus familiares y por los profesionales que le atiendan si en ese momento no se encuentra en condiciones de poder decidir por sí mismo. Es lo que se denomina Declaración de Voluntad Vital Anticipada, o lo que popularmente se conoce como testamento vital. Parece un tema espinoso y delicado pero lo cierto es que cada vez son más los almerienses que se deciden a dejar bien atado cómo quieren irse de esta vida. Llevan por bandera el lema ‘Yo decido mi final’ y así se lo han hecho saber, la mayoría, a sus familiares, amigos y médicos. Incluso ya puede dejarse reflejado el deseo de acogerse a la eutanasia.

La primera eutanasia en Andalucía

El pasado 13 de enero se realizó la primera eutanasia en Andalucía. Fue concretamente en Granada, a una mujer francesa que llevaba unos 12 años con un parkinson severo. En la provincia de Almería, según han indicado a Diario de Almería fuentes de la Delegación del Gobierno, aún no se ha realizado ningún procedimiento de eutanasia desde que se aprobó la Ley el pasado verano.

A partir de ahora hay tres escenarios. El primero: las personas que quieran acogerse a este derecho y no hayan hecho aún su testamento vital, deben incluir expresamente esta voluntad en el documento. El segundo: las que lo hubieran inscrito con anterioridad a la ley y no plasmaran su deseo de acogerse a la eutanasia porque entonces no era legal, deben añadirlo. El tercero: quienes –aunque fuera ilegal– manifestaron la voluntad de beneficiarse de la eutanasia si se aprobaba una ley, no tienen que hacer nada. Aquel deseo recogido por escrito en su testamento vital tiene validez. Estos casos son testamentos registrados en su mayoría ante notarios, que es uno de los lugares donde se puede certificar la voluntad vital anticipada pero con el inconveniente de que al documento, si no es porque el usuario lo dice o lo lleva consigo, no tienen acceso los profesionales sanitarios para poder consultarlo ante una situación crítica de salud.

El registro de Voluntad Vital Anticipada cumple 18 años

Los datos facilitados por la Junta de Andalucía dan buena cuenta de que cada vez son más las personas que acuden a alguno de los puntos donde se puede realizar el testamento vital para dejar por escrito la decisión sobre el final de la vida. El Registro de Voluntades Vitales Anticipadas se puso en marcha hace ya 18 años. En Almería el mayor crecimiento de certificaciones se registró en los años 2017, 2018 y 2019, cuando se llegaron a realizar unos 300 anuales. En 2020 la cifra cayó hasta los 123 en el conjunto de la provincia, una merma que probablemente ha estado influida por la pandemia, como casi en todos los ámbitos, teniendo en cuenta que la presencialidad en las administraciones era prácticamente virtual o telefónica y la actividad de los hospitales estaba prácticamente dedicada a combatir la ferocidad de la COVID-19.

Los almerienses tienen hasta cinco puntos físicos repartidos por la provincia para la formalización del testamento vital. Están ubicados en la sede Carretera de Ronda de la Delegación Territorial de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, en el Hospital Universitario Torrecárdenas, el CARE Bola Azul, el Hospital La Inmaculada (Huércal-Overa) y el Distrito Sanitario Poniente (El Ejido). La cita para acudir a cualquiera de ellos puede solicitarse en el teléfono gratuito de atención al usuario de Salud Responde, el 955 54 50 60.

La declaración debe hacerse personalmente y aunque cada uno tiene libertad para expresar los deseos que le parezcan convenientes, se tendrá en cuenta que el personal sanitario no realizará actuaciones que sean contrarias a la ley, tampoco las que no estén clínicamente indicadas, como así lo indican los profesionales que a diario se encarga de la atención a las personas que acuden a registrar su testamento vital, quienes además explican que el contenido del mismo es legalmente vinculante, por lo que los profesionales sanitarios deben respetar las preferencias expresadas, excepto en lo contrario al ordenamiento jurídico.Desde el propio registro recomiendan descargar el formulario (se puede encontrar en la propia web de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía) o recogerlo en cualquiera de los puntos citados antes de acudir a la cita, con el objetivo de poder reflexionar con tiempo sobre su contenido.