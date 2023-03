"No vais a ver más al niño": así fue el atropello de Berja

Tres menos cuarto de la tarde del pasado sábado. Manuel y Noelia, de 48 y 43 años, se dirigían a una cochera ubicada en la calle Gaudí de Berja. Por el camino se encontraron con una vecina que circulaba en su vehículo y se pararon a hablar con ella desde la ventanilla.

Mientras tanto, V.M.G.F., quien fue pareja de la hija de este matrimonio, pasó por el lugar al volante de un Nissan Qashqai. Se aproximó tanto a ellos que Noelia agarró a Manuel para alejarlo de una persona que ya les había dado motivos para sentirse amenazados.

Aparentemente, V.M.G.F. continuó la marcha, pero, según consta en las diligencias a las que ha tenido acceso este periódico, dio la vuelta a la calle y estacionó su coche en dirección a la pareja. Mientras los observaba, aceleró en varias ocasiones.

Cuando terminaron la conversación con su vecina, el matrimonio continuó andando hasta el garaje. Abrieron el portón y se introdujeron en el interior. Presuntamente, fue en este momento cuando el ahora detenido aceleró y entró a gran velocidad, atropellando a la pareja con "ánimo de acabar con la vida" de ambos.

Los arrolló contra la pared del lateral izquierdo, echó marcha atrás y les embistió de nuevo mientras gritaba: "No vais a ver más al niño (...) si no veo a mi hijo, no lo vais a ver nadie".

Un grito referido al pequeño que tuvo con la hija de Manuel y Noelia, de mismo nombre que su madre. Una joven que lo denunció por malos tratos, algo que desembocó en la sentencia condenatoria dictada el pasado mes de octubre de 2022 por el Juzgado de lo Penal.

El fallo, por el que fue condenado a trabajos en beneficio de la comunidad, le imponía además una orden de alejamiento de 300 metros durante dos años, periodo en el que tampoco podría comunicarse con ella.

Aunque esto pareció no importarle al presunto homicida en potencia, pues tuvo que quebrantarla para poder agredir a sus exsuegros, a los que culpaba de la ruptura de la relación sentimental.

Tras arrollarlos, V.M.G.F. dejó a Manuel y Noelia tendidos en el suelo con numerosas heridas. Salió del garaje y sobre las tres y media de la tarde se presentó en el puesto de la Guardia Civil de Berja, si bien ya había llamado antes al 062 para comunicar que había cometido un atropello.

Hubo testigos de los hechos. Por ejemplo, un vecino escuchó los dos golpes correspondientes a las dos veces que arrolló al matrimonio y aseguró que V.M.G.F., el 'Monillo', gritaba que no le iban a quitar a su hijo y que, si lo hacían, los mataba a todos. Este hombre fue el que encontró a la pareja herida y alertó a la Policía Local y al 061.

Otro testigo escuchó gritos similares desde la calle Gaudí y pudo ver al detenido abandonar el garaje de los agredidos, al que accedió y los encontró con numerosas heridas. En su caso, se acercó al centro de salud para pedir ayuda de inmediato.

Este martes, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Berja decretó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de V.M.G.F., de 37 años.

El hombre está investigado por la presunta comisión de dos delitos de homicidio en grado tentativa y de un delito de quebrantamiento de condena respecto a su expareja, debido a la sentencia anteriormente citada, fruto de un juicio rápido por los delitos de malos tratos en el ámbito familiar, amenazas y vejaciones injustas hacia su la hija de los agredidos.

Asimismo, ya fue arrestado en octubre del año pasado por su posible vinculación con el incendio forestal declarado en el paraje Cortijo de la Cruz del término municipal de Dalías, que calcinó 67 hectáreas de matorral, encinar y pinar.

Lo peor del asunto es que la familia de Manuel y Noelia temía desde hace tiempo que esto pudiese ocurrir. José, hermano de Manuel, sostenía este martes que "esto ya lo intentó". "Es la segunda vez, en febrero intentó atropellarlo y mi hermano puso una denuncia. Llevan unas cuantas amenazas", aseguraba.

Arropado por medio centenar de personas que este martes se concentraban ante los juzgados de Berja desde las ocho de la mañana, José explicaba que "le echa la culpa a ellos de que mi sobrina no quiera estar con él, pero mi sobrina lo denunció por malos tratos".

"Gracias a Dios lo pueden contar. Por ahora están bien", decía de los agredidos, aunque resaltaba que "temen que si lo dejan libre pueda hacerle daño a su hija y al hijo de ésta".

José pedía que "no salga, que no lo dejen en la calle" para evitar que pueda hacer daño a cualquier persona, ya que -mantiene- también tiene una denuncia porque agredió a un marroquí que "un poco más y pierde un ojo".

Soledad Villegas, sobrina de las víctimas, sostenía que la concentración ante los juzgados pretendía "hacer presión para que endurezcan un poquito las penas".

"Lo que no puede ser es que este individuo vaya a salir en un tiempo y volvamos al mismo punto. Ya que hemos llegado hasta aquí, que es terrible, que por favor se nos escuche. Que no vuelva a salir y, si sale, que haya medidas más severas contra él", reclamaba.

Villegas recalcaba que V.M.G.F. "tenía una orden de alejamiento y la ha incumplido". "No podía verla (a su prima) ni al niño (de su prima)", insiste.

"Ha habido amenazas en varias ocasiones. Hace un mes intentó atropellar a mi tío con el coche cuando estaba trabajando y se denunció", añadía.