¿Cuánto vale la muerte de una niña de cinco años?

"Si la justicia estuviese bien hecha, se comería 9 años de cárcel"

David López y Rocío Muñoz, los padres de Leire, han valorado que el culpable haya aceptado este jueves una pena de tres años de cárcel, pero han afirmado que “si la justicia estuviera bien hecha, esta persona estaría, como poco, comiéndose nueve años de cárcel”. Así lo ha indicado, en concreto, el progenitor de la pequeña a los periodistas tras la vista oral, si bien ha subrayado que el acuerdo alcanzado permite que por lo menos ingrese en prisión, aunque a ellos les hubiera gustado que lo hubiese hecho por “muchos más años”. “Pero sabíamos que no íbamos a conseguir mucho más”, ha lamentado.

Los padres no se creen la petición de perdón realizada por el acusado durante el juicio: “No hemos tenido ningún momento de empatía. No ha mostrado nada. Lo único que ha demostrado es que le importaba solamente su seguridad, lo que le pasara a él”, han aseverado. En este sentido, y a raíz de las palabras del procesado durante la vista, en la que ha asegurado que intentó contactar con ellos, han apuntado que solo fue a través de su abogado y que les ofreció “70.000 euros a cambio de que no entrase en la cárcel y alegando que pediría perdón a través de una carta y públicamente si aceptábamos el dinero”.

“Como no aceptamos el dinero, no hemos recibido ninguna carta, ni ningún perdón, ni nada”, han asegurado, a la vez que han recalcado que continuarán su lucha para que cambien las leyes: “Mi niña no puede haber muerto por nada, por lo menos que se le dé un sentido” de esta forma, ha apuntado la madre. Han reconocido que ha sido un momento difícil tener al autor de los hechos ante ellos, así como tener que volver a recordar todo lo ocurrido. “Ha sido bastante difícil estar escuchándole hablar, pidiéndonos un perdón que nos parece más falso que otra cosa con sus lágrimas de cocodrilo, sin mirarnos”, han censurado.

Además, han condenado que se pusiese al volante cuando “cuadriplicaba” la tasa de alcoholemia, además de insistir en que si se hubiese hecho las pruebas de inmediato, y no en dependencias policiales, la tasa podría haber sido incluso mayor.