La familia de la niña atropellada pide "justicia", pero "que no se vaya contra el juez ni la Legión"

Un nutrido grupo de personas se ha manifestado este viernes junto al paso de peatones en el que se produjo el trágico siniestro que acabó con la vida de una niña de cinco años, atropellada por un conductor ebrio, el pasado martes. Es la segunda concentración que se realiza para solicitar "justicia" y que el investigado, en libertad con cargos, ingrese en prisión tal como ha solicitado la Fiscalía. La familia ha pedido que "no se vaya contra el juez, que solo ha hecho su trabajo y ha aplicado la ley", y que, igualmente no se cargue "contra la Legión"

La familia de la pequeña Leire solicitó por redes sociales que se mantenga vivo el recuerdo de su hija y que su desgraciado caso "pueda servir para que cambie la Ley", tal como ha señalado una de sus tías, Deborah, en declaraciones a Telecinco.

"Compartimos la foto de nuestra pequeña para recordarla tal como era y para que su caso pueda servir para que esto no vuelve a pasar", ha indicado, al tiempo que ha pedido que se recuerde a Leire con mariposas. Este símbolo ha podido verse profusamente en dicha concentración. "No queremos que nuestra hija sea 'la niña que mataron en la puerta del Mercadona, queremos que sea Leire, que tenga cara, y ya que la gente está luchando por ella, que sepan por quién están luchando"

David, el padre de la pequeña, ha señalado entre lágrimas que "no le hecho la culpa al Juez, entiendo que la ley es como es pero no entendemos que la Ley española sea capaz de permitir eso, es lo que no nos cabe en la cabeza". En la misma línea, la tía de la menor solicita que "la gente no se eche encima de ese juez, que solo está haciendo su trabajo".

"Estamos seguros de que al juez le ha costado la vida y el alma dejar a esa persona en la calle, no creo que no le duela esto", ha reiterado la familia en relación al juez instructor del caso, asegurando que "no queremos que la gente se eche encima de él, ese no es el camino, porque solamente está haciendo su trabajo y seguro que a él le ha costado más que a nadie dejarlo salir". La tía de la menor ha añadido que "lo que queremos es que la muerte de mi sobrina sirva para que se cambie eso".

Además, el mensaje de comprensión ha ido también dirigido a la legión, cuerpo militar al que pertenece el autor del atropello. En palabras de la tía de la pequeña Leire. "Queremos dar las gracias al general y a los altos mandos de la Legión que se personaron el martes en casa a darnos apoyo y soporte, porque se está echando encima y no queremos eso; la Legión no tiene la culpa, es un cuerpo del ejército de respeto, de honor, y que esa persona trabajara ahí no implica que la gente se eche encima de ellos. Estamos seguros de que ese señor va a recibir su merecido, pero la Legión no tiene la culpa", ha expresado la familia.