Una mujer muere atropellada por un autobús en la avenida Federico García Lorca

Una mujer de 62 años, funcionaria de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Almería y vecina de Huércal de Almería, ha perdido la vida este jueves a primera hora de la mañana tras ser atropellada por un autobús en la capital almeriense.

El trágico suceso ha tenido lugar sobre las 07:25 horas en la avenida Federico García Lorca, a la altura del cruce con la calle Canónigo Molina Alonso, en el carril ascendente del conocido como de la rambla.

Hasta el lugar se han desplazado de inmediato efectivos de la Policía Nacional, Policía Local y sanitarios del 061, pero nada han podido hacer por salvar la vida de la mujer, que ha fallecido en el mismo lugar del accidente.

El autobús implicado en el accidente ha permanecido en el lugar del siniestro / D.A.

Desde el Ayuntamiento de Almería han confirmado que el vehículo implicado no pertenece al servicio municipal de transporte urbano. La Policía Local mantiene abierta la investigación para determinar en qué circunstancias se produjo el atropello, incluida la comprobación de si el semáforo daba paso a peatones o vehículos en el momento del impacto.

El conductor del autobús está siendo sometido a las pruebas de alcoholemia y drogas, mientras la zona permanece acordonada durante la intervención de los servicios de emergencia y los agentes municipales.