¿Sabes quién y de qué centro educativo es la nota más alta de la PEvAU?

La nota más alta de la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PEvAU) entre los estudiantes de la provincia de Almería es un 13,95. Corresponde a una alumna que se ha quedado a sólo cinco centésimas de obtener la máxima calificación que se otorga en estos exámenes y que asciende a un 14. La brillante estudiante ha cursado sus estudios de Bachillerato en el centro educativo Compañía de María de la capital, del que es alumna desde la etapa de Infantil. La excelente calificación le otorga el privilegio de poder elegir entre las carreras universitarias que desee.

El director pedagógico de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos de la Compañía de María, Francisco Onteniente, ha destacado de Marina Morales “su brillante currículum académico”, pues como ha indicado “no ha bajado del 10 en ninguna asignatura nunca, por lo que ya se preveía que la nota de la PEvAU iba a ir por el mismo camino”.

Marina Morales Montero: "Estudiaré Medicina; soy nieta y sobrina de médicos y conozco su experiencia de primera mano”

Marina Morales Montero ha estudiado la rama sanitaria del Bachillerato y como ha explicado a este periódico su intención es hacer el Grado de Medicina en Granada. “Esta mañana estaba con mis padres esperando el momento de la publicación de las notas, nerviosos, y cuando la he visto la verdad es que ha sido una gran sorpresa. No me esperaba ser la mejor nota de Almería a pesar de que es cierto que llevaba buenas calificaciones en Bachillerato”, asegura Morales Montero, que es nieta y sobrina de prestigiosos médicos y ha conocido de primera mano su experiencia en esta profesión “tan gratificante como es el hecho de ayudar a las personas”.

El director pedagógico de la Compañía de María ha manifestado su “satisfacción” por que una alumna del centro haya obtenido la máxima nota de la provincia en esta prueba de acceso a la universidad, pero también por el 100% de aprobados entre los 107 alumnos que ha presentado el colegio a esta convocatoria ordinaria. “Es el centro que más alumnos presenta año tras año y que además obtiene unos resultados positivos en todos los casos”, sentencia Onteniente, al tiempo que recuerda que son varios los estudiantes de esta promoción que se han quedado muy cerca de ese 14 que es la máxima puntuación posible.

La segunda nota más alta en esta PEvAU, un 13,85, ha sido para otra alumna que según sus docentes, durante la etapa del instituto no ha conocido otra nota que no sea el diez. Se llama María Domínguez Luque y es del IES Alyanub de Vera. La jefa de estudios de este centro ha querido manifestar la “gran satisfacción de que de este centro educativo salgan alumnos tan excelentes como ella”.

Encuesta de inserción laboral para orientar la selección La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha puesto a disposición de los estudiantes que inician el próximo curso la universidad los datos más significativos de un estudio elaborado por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) sobre las materias con mayores salidas laborales y el nivel de inserción laboral de los egresados de las instituciones académicas. Esta información está disponible a través de la web del Distrito Único Andaluz. Con esta medida se pretende que estos jóvenes puedan contar con información relevante que les ayude a decidir en qué carrera se matricularán.

Según ha contado la propia María Domínguez a Diario de Almería, su intención es estudiar Traducción e Interpretación en la Universidad de Granada. Un grado que el año pasado se quedó en una nota de 12,8, con lo cual ya sabía de antemano que debía obtener al menos esa calificación para poder acceder. Como ha explicado, “a las ocho de la mañana ya estaba en pie y metida en la página web para ver mi calificación. Me ha costado un poco porque estaba colapsada por la cantidad de personas que había a la misma hora conectadas, pero cuando la he visto he sentido alivio sobre todo. Yo sabía que aprobada estaría pero hasta que uno no ve la calificación no está tranquilo del todo”.

María Domínguez Luque: "A las 8 me he levantado nerviosa y no he sentido alivio hasta que no he visto mi calificación”

Los datos publicados por la Universidad de Almería arrojan que un 96% del alumnado que ha realizado la PEvAU en la provincia de Almería, de más de 3.700 estudiantes, ha aprobado.