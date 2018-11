Diego Capel: "Volver a mi tierra es especial"

Con el Extremadura vuelve este sábado un viejo conocido de Almería. Nunca ha vestido la camiseta rojiblanca, aunque ganas no le han faltado. Sin embargo, ahora defiende los colores azul y grana y regresa al Estadio de los Juegos Mediterráneo tras varias temporadas.

Llega un partido especial para Diego Capel.

Sin duda. Hace ya bastantes años que no juego en mi tierra, desde que lo hice con el Sevilla. No imaginaba volver después de varias temporadas fuera de España, va a ser un día especial, con mi familia y mis amigos en las gradas. Muy contento de volver a Almería.

¿Cómo es volver al Mediterráneo?

Es un momento especial. La última vez que jugamos estábamos los dos en Primera División. Ahora nos volvemos a encontrar en Segunda y creo que el Almería está haciendo un grandísimo trabajo. Yo estoy feliz de volver a mi tierra y si es haciendo lo que más me gusta, muchísimo mejor.

Ha llovido desde su última visita a Almería.

Después de tantos años, quién lo iba a decir que iba a volver. Voy a reencontrarme con mucha gente y eso es especial para mí.

¿Cómo está el Extremadura?

Muy bien. Tuvimos un inicio de temporada irregular, con ciertos altibajos y ahora parece que hemos encontrado el camino con dos victorias seguidas después de una mala racha. Esperemos seguir en esta dinámica durante muchos partidos.

¿Y Diego a nivel personal?

Después de un comienzo un poco difícil por las lesiones, me ha costado un poco arrancar al no haber podido hacer pretemporada. Ahora contento de encontrar bien físicamente y recuperar el nivel. Espero volver a tener continuidad y seguir disfrutando del fútbol, para dar lo mejor de mí.

¿Celebraría un gol mañana sábado?

No sé si marcaré o no. Si lo hago, por respeto a esa afición que siempre me ha mostrado mucho cariño, no lo celebraré. Le tengo mucho cariño a la afición del Almería, aunque yo me debo a mi equipo, trataré de dar lo mejor de mí y espero que consigamos la victoria.

La trayectoria de Diego Capel es amplia y exitosa.

He podido hacer una muy buen carrera, feliz por todo lo que he podido conseguir y porque la gente te considere una pieza importante de su equipo. Y ahora orgulloso de formar parte del Extremadura, donde me han acogido de forma increíble. Trataré de poner mi granito de arena para lograr objetivos y, sobre todo, seguir durante varios años jugando al fútbol.

¿Cómo marchan las cosas con el nuevo míster?

Ha sido un cambio radical, con un estilo de juego totalmente nuevo. Hemos cogido lo que el míster quiere y lo estamos demostrando en el césped. Todo el grupo va a una y estas dos victorias nos han reforzado. Si seguimos en esta línea, vamos a conseguir grandes resultados.

La afición del Almería le tiene un gran cariño a Diego.

Sin duda, he recibido mucho cariño por parte de la afición almeriense cuando en el estadio se ha dicho mi nombre. Quién sabe si algún día podré jugar allí, pero le voy a estar siempre agradecido a la afición y le deseo lo mejor al Almería.