FF: "Estamos orgullosos de que se haya despertado esta ilusión"

El míster del Almería ha pasado por la rueda de prensa para analizar el choque de este sábado a las 16:00 ante el Cádiz. "Tenemos muchas ganas de jugar contra ellos porque en la primera jornada no estuvimos nada bien pero el equipo ha crecido exponencialmente. Cada fin de semana hay que demostrar que seguimos creciendo. Los rivales ya nos tienen muy en cuenta", dice FF que sabe que va a ser un partido muy disputado: "Para jugar por fuera es importante lo que ocurra dentro, en la sala de máquinas. Nosotros también tenemos varios registro".

Respecto al llamamiento de la afición para que el Mediterráneo registre una mejor entrada que hasta ahora, el zapillero dijo lo siguiente. “Nos sentimos muy orgullosos de que se despierte esa ilusión. Al recoger a mi hija al colegio o voy a comprar el pan la gente te lo demuestra y queremos que la afición disfrute aunque quizá el del sábado no lo sea tanto en lo futbolístico. Siempre digo que soy de Almería, hablamos mucho y hacemos poco. Si queremos crecer hay que traer nueve o diez mil personas. Sentimos a los deis mil, pero no es lo mismo. La afición es parte fundamental”.

FF "El que decida quedarse que sea con todas las consecuencias. Queremos mantener el bloque que nos da estabilidad”

Sobre las negociaciones por Demirovic, de las que viene informando Diario de Almería, FF prefiere mantenerse al margen. "Los jugadores que tenemos aquí son los mejores y no hay nada oficial. Es más tema de dirección deportiva que mío los fichajes". Igualmente, el míster sabe que puede producirse alguna salida. “La implicación es máxima pero los que no juegan tantos minutos están nerviosos porque les calientan la oreja. Todo el mundo va a tener su oportunidad. Adri Montoro no la tuvo en la primera vuelta y, si se queda, la tendrá. La meritocracia para mí es fundamental”. Eso sí, el míster tiene claro que "el que decida quedarse que sea con todas las consecuencias. Queremos mantener el bloque que nos da estabilidad”.