René: "Mi nivel no es el del año pasado"

-A mí me está tocando jugar y a los otros dos capitanes que están por delante no, pero hay un trabajo ahí que se refleja en una primera persona como es Trujo [por Trujillo], algo que no se ve pero hay que valorar por todo lo que está cargando y lidiando. Es digno de resaltar y alabar, en compromiso no se le puede achacar nada y se encarga de eso. Mientras menos cosas nos distraigan a los demás, mucho mejor. Hay un trabajo conjunto de los tres capitanes, pero hay una cabeza visible como Trujo que se carga todo a las espaladas y nos alivia a todos de trabajo. Aparte el grupo no da problemas, vamos todos en la misma dirección y no hay ningún cabra loca que haya que controlarlo demasiado.

-Si soy sincero el nivel de René en los últimos partidos a nivel personal no es el mismo que el año pasado. Te tiras menos porque te exigen menos y es todo muy distinto, pero soy consciente de que puedo dar mucho más y trabajo en el día a día para ello, pero me quedo con la imagen espectacular que dan estos chavales. Es un poco injusto compararlos con tres años complicados. Hay que hacer un punto y aparte porque este grupo no merece cargar con la imagen de otros años. Los datos están ahí, actúo mucho menos y nos llegan menos, aunque sean más claras. El equipo concede poco y si me voy a casa con los guantes limpios, perfecto.

En su condición de capitán, René fue cuestionado por la información adelantada en exclusiva por Diario de Almería respecto a las primas por ganar en el Mediterráneo que cada jugador se embolsa tras el pacto cerrado con el presidente (2.000 euros por barba) y el arquero gaditano tiraba de manual poniéndose a la defensiva: "Me sorprende mucho. Llevo dos años aquí y el pasado fue complicado, por lo que entendía ciertas cosas, pero este año llevamos dos o tres semanas que no sé qué intención hay ni qué se busca con ciertas informaciones. No vamos a convertir esto en un 'Sálvame' ni voy a venir aquí a desmentir o decir que es verdad o mentira. Hay un cierto interés de que noticias, sean medias verdades o medias mentiras, buscan desestabilizar a un equipo que está dando todo el compromiso del mundo y se deja todo en el campo y a cambio recibe esto. Se está siendo injusto con el equipo con esas informaciones que no vamos a decir si son verdad o mentira, pero hay un cierto interés no positivo hacia al equipo porque bien no viene, sea verdad o mentira".

Sin poder desacreditar una información bien contrastada, René optó por centrar el debate en el aspecto deportivo: "No quiero entrar a valorar, pero me juego las dos manos a que son medias verdades. Pero el equipo está centrado en un objetivo y no hay nada que pueda desestabilizarnos, vamos en una dirección y queremos que se hable de la línea del equipo para reenganchar a la afición. Lo externo no nos importa mucho. Estamos siendo fuertes en ese sentido y cada dos o tres semanas sale algo distinto, vosotros tenéis que escribir y nosotros centrarnos en lo que sabemos, que es jugar y ganar partidos".