Los jugadores del Almería salen a 2.000 euros por barba por partido ganado en casa

Los jugadores de la UD Almería cuentan este curso con una gratificación extraordinaria en caso de lograr la victoria cuando ejercen de locales. Se trata de una prima que los capitanes, con Ángel Trujillo a la cabeza, pactaron el pasado verano con Alfonso García y que el presidente, al menos por el momento, está respetando escrupulosamente.

El acuerdo recoge que el máximo mandatario aporta una bolsa de 50.000 euros por partido ganado -y solo ganado, no engloba los empates- en el Estadio de los Juegos Mediterráneos (el matiz es importante, pues no está vigente a domicilio) para cada uno de los 25 miembros del plantel rojiblanco. Llegados a este punto cabe realizar otra apreciación, ya que el cuerpo técnico no participa de la misma.

Según desvela en primicia Diario de Almería, la intención inicial del dueño de la entidad era premiar únicamente a los 18 futbolistas que entrasen en cada convocatoria casera, si bien la presión de los capitanes hizo que Alfonso García reconsiderase su postura para que todo el vestuario se viera beneficiado, incluyendo de este modo al gran número de lesionados que había en el dique seco.

Teniendo en cuenta que hasta la fecha son cuatro los duelos ganados en el Mediterráneo ante Zaragoza (2-1), Reus (2-0), Las Palmas (3-0) y Sporting de Gijón (2-1), el principal accionista del club se ha gastado ya 200.000 euros en primas, saliendo cada jugador a 8.000 euros por cabeza en las 17 jornadas que han transcurrido del campeonato liguero en Segunda División.

Según las fuentes consultadas por este periódico, se da la curiosidad de que algunos de los jugadores, en particular los más jóvenes del plantel, están gastándose ese dinero extra al margen de lo estipulado en sus respectivas fichas en adquirir todo tipo de aparatos tecnológicos, desde tablets hasta televisores pasando por el último grito en telefonía móvil.

Las primas por ganar no son nada nuevo en este deporte y de hecho suelen cerrarse al inicio de cada curso. Hasta la fecha Alfonso García era más partidario de esperar a ver cómo marchaba deportivamente la temporada para en las últimas jornadas gratificar a sus futbolistas en caso de que fuera necesario para 'empujar' a lograr los objetivos que no se hubieran cumplido, como ha sido 'vox populi' los tres últimos años.

De cara a la 2018-2019, en cambio, el presidente prefirió pactar una prima constante con la idea de tener 'enchufados' a los jugadores de forma continua. El riesgo está calculado, ya que en el improbable caso de haber ganado los 21 partidos del Mediterráneo la cantidad total habría ascendido a 1.050.000 euros. Quizá lo que no esperaba el presidente es que el equipo mostrase la fiabilidad que está teniendo en su feudo, donde demuestra una intensidad y nivel físico recurrentemente alabado por los técnicos rivales.

El mosqueo de Fran Fernández

El último partido ganado en casa fue el pasado 4 de noviembre ante el Sporting de Gijón. En la jornada siguiente el equipo caía derrotado ante el Rayo Majadahonda en su visita al Wanda Metropolitano y Fran Fernández, con un evidente gesto de mosqueo, recordó en sala de prensa que el resultado era previsible en función de cómo se había trabajado durante la semana, ya que había visto "cosas que no le habían gustado nada".

El diario Ideal apuntó entonces que una cena no conocida por el entrenador había destapado la caja de los truenos. La plantilla, junto al cuerpo técnico y la dirección deportiva, salió en bloque a desmentir dicha información. Lo cierto es que Fran Fernández, como él mismo admitió, sí estaba al tanto de la misma, pero no aprobaba cómo derivó la noche.

Este diario ha podido saber de fuentes solventes y contrastadas que tras la victoria frente al Sporting y hacer el reparto de los 2.000 euros por barba, sobraban otros 2.000 que el presidente añadió como 'aguinaldo'. Con esa cantidad el plantel convino salir a cenar en grupo como tantas otras veces se ha hecho tirando de bolsillo propio. La cuenta ascendió a 1.200 euros y con los 800 restantes, un reducido grupo decidió continuar la velada tomándose algo. Esa actitud es la que no gustó al entrenador, ya que fueron vistos por simpatizantes y hubo momentos de tensión.

Casualmente el episodio coincidió con la minicrisis de cuatro partidos consecutivos sin ganar en Liga (una derrota y tres empates), rota el pasado sábado gracias a la victoria con remontada incluida en el Carlos Tartiere, con la que las aguas parecen volver definitivamente a su cauce.