Agricultura, salud y sostenibilidad, la razón de ser de la empresa Biosabor

La empresa almeriense Biosabor ha resultado galardonada con el X Premio de Innovación Agroalimentaria que, desde 2015, otorgan el Grupo Joly y Banco Santander y que será entregado el próximo 17 de octubre, en un acto en el Palacio Yanduri, la sede de la entidad financiera en la capital hispalense.

El galardón a este buque insignia del agro ecológico andaluz ha sido concedido por el jurado del premio, presidido por Manuel de la Cruz, director Territorial de Banco Santander en Andalucía, y del que formaron parte Manuel Torralbo, rector de la Universidad de Córdoba y presidente del Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario-CIA3 (compuesto por las Universidades de Córdoba, Almería, Cádiz, Huelva y Jaén); Carmen González, responsable de Negocio Agroalimentario de Banco Santander en Andalucía; Tomás Valiente, director general de Grupo Joly, que actuó como secretario, y David Fernández, director de Diario de Sevilla.

Grupo Joly y Banco Santander demuestran su compromiso con el sector con la entrega de estos galardones que premian a aquellas empresas que apuestan de manera clara y decidida por la agricultura en Andalucía. La nijareña Biosabor estampa su nombre en una destacada lista de compañías andaluzas que tienen en su ADN productor la innovación agroalimentaria.

Biosabor SAT nació en el año 2008, orgullosa descendiente de una tradición agrícola que ha hecho grande al campo almeriense. La empresa presidida por Francisco Belmonte Méndez apuesta por la agricultura ecológica como modelo más sostenible: por su respeto con el medio ambiente, por su compromiso hacia una alimentación más segura y saludable, y por su impacto positivo en la economía, en coherencia con su cultura empresarial y forma de hacer negocios, lo que se refleja en toda su cadena de valor, como explica el propio presidente en su carta de presentación en la página web.

Cuenta con más de 300 ha. de invernaderos solares junto al Parque Natural Cabo de Gata-Níjar

Además de ser uno de los buques insignias del agro ecológico de la Huerta de Europa, su innovador sistema de producción ha permitido a sus productores recuperar el auténtico sabor a hortaliza. La sociedad cada vez demanda más una horticultura de sabor y calidad, y en los productos de Biosabor ven satisfechas sus demandas. Son más de 300 hectáreas invernadas de producción propia, con 3.000 horas de sol al año, lo que le permite su enclave geográfico privilegiado. Y es que Biosabor está situada junto a uno de los paraísos de le península ibérica, como es el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar (declarado por la UNESCO reserva de la biosfera).

Recientemente, Biosabor ha participado en Fruit Attraction, como hace cada año, para mostrar al mundo la excelencia de sus productos, principalmente de sus tomates ecológicos. Francisco Belmonte, atareado los tres días de la feria agrícola atendiendo a clientes y amigos, hizo atentamente un paréntesis para charlar con Grupo Joly y desgranar las líneas maestras de la compañía agrícola. “Creemos que la clave para tener éxito cuando eres un productor de tomates es hacer el mejor producto y nosotros seguimos esa estrategia. Estamos en la mejor zona de tomate y ahí está la IGP [Indicación Geográfica Protegida] para demostrarlo. Nuestro cherry pera Angelle, nuestro proyecto Adora, en el que ponemos la vida para que el consumidor sepa que es un tomate excelente, los cherry rama, los cócteles... Todo lo intentamos hacer con un valor diferenciador para consolidar el consumo”, en un mercado cada vez más competitivo y donde si no estás a la vanguardia, quedas relegado al segundo puesto.

Precisamente uno de los factores diferenciadores que tiene Biosabor es que es capaz de aunar la producción en intensivo con un producto que conserva las cualidades nutricionales y saludables que se espera de un fruto que emana del campo, amén del sabor a tradición, a pequeño cultivo de toda la vida. “Nuestro gen de nacimiento era producir en ecológico, pero no solamente porque era una tendencia del mercado sino por convincción. Estamos hablando de hace 16 años, queríamos certificar la finca y el producto, pero que ese producto fuese certificado con sabor. Unir el bio y el sabor lo teníamos claro desde el nacimiento. Eso nos ha hecho que constantemente estemos innovando en nuevas variedades, nuevos modelos de producción, nuevos sistemas también en los invernaderos para defender estas variedades que son más sensibles, no tan resistentes a los problemas, y hay que manejarlas con muchas medidas estructurales y mucha prevención. Esa innovación constante es la que ha hecho que el Banco Santander se fije en Biosabor, al igual que nos valoran los clientes, y nos ayuda a estar siempre en la punta de lanza del tomate ecológico a nivel europeo”.

Claves Principales productos. Biosabor está especializada en variedades con sabor, entre las que destacan Tomazur, Angelle, Sorentyno y Adora, pero además también tienen tomate rama, pepino y calabacín como producciones de fresco. De la misma forma, produce y envasa V Gama como salmorejos, gazpachos, cremas de verduras y salsas en diferentes envases: tetrabrick, cristal y pet. La gama en Cristal, gourmet, se denomina Biosabor Fusiona. Los productos de V Gama, gracias a un innovador proceso de fabricación, mantienen las propiedades intactas. Exportación. La compañía nijareña exporta el 95% de su producción a toda Europa, principalmente a Alemania, Suiza, Dinamarca e Inglaterra. La producción de la campaña pasada fue de unos 40millones de kilos en productos.

Buen ejemplo de esa innovación que se estila en el campo almeriense y que permite a Biosabor está a la vanguardia es la optimización de un recurso tan escaso como es el agua. “La escasez y la mala calidad ha hecho que tengamos que agudizar los sistemas, innovar, investigar y buscar todas las herramientas que nos permitía la tecnología para que, con el mínimo agua posible, obtener la mayor producción”, aseguraba el presidente que ponía como el ejemplo la tecnología que ellos gestionan, la nanoburbuja: “Se trata de una tecnología patente de 2019. Siempre hemos tratado de arar los suelos para oxigenarlos y ahora lo estamos haciendo en tiempo real. Cada vez que regamos nuestras plantas las estamos oxigenando con estas nanoburbujas. Eso antes no se podía hacer, se hace ahora esta tecnología. Conseguimos que no se evapore como nos pasaba antes, el oxígeno en el agua automáticamente se iba a la atmósfera y no lográbamos que llegara al suelo, a la planta, a la raíz. Con estos sistemas tan modernos conseguimos que sea tan pequeñita la gota de agua que se mantiene estable, la echamos en los pantanos y se queda, las ponemos a través del sistema de riego y sale por el gotero, las medimos en el suelo y está ahí el oxígeno. Es un avance muy importante, por eso estamos en este proyecto, creemos que puede ayudar a Biosabor y al sector en general”.

Vista panorámica del interior del almacén de envasado de la compañía nijareña.

Uno de los valores más arraigados que tiene la empresa nijareña y que, por supuesto, ha sido muy valorado por el jurado de los premios es su total compromiso con la Agenda 2030 y por eso han desarrollado medidas específicas para la consecución de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible. “Medio ambientalmente estamos totalmente concienciados. Biosabor ha sido la primera empresa certificada por sostenibilidad, cumplimos los 17 objetivos de la ODS. El equipo, con María Dolores [ Morales, directora general] a la cabeza, hizo un trabajo enorme durante un año y medio para poder lograr la certificación. Lo tenemos clarísimo, hay que ser sostenibles. La primera parte de la sostenibilidad es económica, algo fundamental porque sin ella no hay empresas. Trabajamos para ello y una vez conseguido esto, también hay que ser sostenibles con el planeta: hay que regenerar los suelos, hacer una economía circular... Todo esto y mucho más es Biosabor”, asegura convencido Belmonte, sentado en su stand de Fruit Attraction donde le esperan varias reuniones importantes con clientes una vez que la grabadora se detenga. Pero el presidente de Biosabor atiende gustoso a Grupo Joly.

Décimo galardonado con un denominador común: innovación agroalimentaria Biosabor SAT se convierte en la décima empresa hortofrutícola andaluza que resulta galardonada por Grupo Joly y Banco Santander por su firme apuesta por la innovación agroalimentaria. La base de estos premios es precisamente ese carácter diferenciador que permite a las compañías agroalimentarias de Andalucía no sólo producir alimentos de calidad y sabor, sino que también ir un paso por delante de sus principales competidoras en materia de certificaciones, seguridad alimentaria, sostenibilidad y aprovechamiento del agua. La del próximo jueves 17 de octubre en el sevillano Palacio Yanduri será la décima gala de los Premios de Innovación Agroalimentaria de Grupo Joly y Banco Santander. Los nueve premiados hasta el momento son Ebro foods (recogió el premio el presidente Antonio Hernández Callejas), González Byass (Mauricio González-Gordon), Grupo Ybarra (Antonio Gallego), COVAP (Ricardo Delgado), Alhóndiga la Unión (Jesús Barranco, director general), Sánchez Romero-Carvajal (Ignacio Osborne, presidente de Grupo Osborne), Dcoop (Antonio Luque), SAT Royal (José Gandía) y Grupo Acesur (Juan Ramón Guillén).

Como también apoyan muy gustosamente todas las causas sociales que están al alcance de su mano. Empezando por el bienestar de sus trabajadores y el fomento de estructuras de salud y seguridad en sus instalaciones, también apoyan a nivel deportivo a colectivos con dificultades, con distintos patrocinios de equipos de personas con discapacidad y femeninos. “Las empresas son las personas, decirlo es muy fácil, cumplirlo es bastante más difícil. Nosotros lo tenemos claro, a las personas hay que cuidarlas: desde el primer trabajador que está en el campo hasta el último directivo de cualquiera de las oficinas de Biosabor tienen un valor muy importante. La sociedad necesita a la empresa y las empresas necesitan a la sociedad, por eso hay que estar con ellas en total sintonía. Ninguna empresa puede estar de espalda a la sociedad”, y por supuesto Biosabor no lo está. Que se lo pregunten a CLUDEMI (Club Deportivo de Minusválidos), al equipo de La Liga GENUINE de la Fundación UD Almería o al Club Deportivo La Juaida Femenino.

Como dice su presidente, Biosabor es esto y mucho más. Es una empresa puntera del campo almeriense, andaluz y español, que no sólo alimenta Europa, sino que tienen unos valores que son admirables más allá del invernadero.