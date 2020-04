Agenjo: "El estrés competitivo será grande por jugar cada 72 horas"

Javier Agenjo llegó de la mano de José María Gutiérrez para hacerse cargo de la preparación física de la UD Almería junto con Víctor Fortes tras la etapa de Pedro Emanuel. Entonces ya tuvo que solventar un bajón físico experimentado por el plantel en tiempo récord y ahora confía en que puedan hacer lo mismo durante la pretemporada exprés que tendrán que realizar antes de la vuelta de la competición.

¿Tendrán margen suficiente para hacer una preparación correcta antes de volver a jugar?

"Con incertidumbre llevamos desde el inicio del confinamiento a la hora de planificar porque no sabíamos cuánto iba a durar esto. Tiempo suficiente de preparación no vamos a tener porque el protocolo son entrenamientos individuales, luego por grupos y luego colectivos. La primera semana está bien que sea individual para recuperar estados de fuerza o resistencia generales para mejorarlos en campo y no en cinta. Segunda semana en grupos de ocho incluso puede ser lesivo para entrenar".

¿Cómo realizan el seguimiento a cada jugador?

"Los jugadores nos mandan un vídeo diario tanto a Víctor Fortes como a mí de todos los ejercicios que hacen y mantenemos comunicación telefónica y vía whats app de lo que hacen. Se ve lo que les gusta más y menos para que entrenen, que es lo importante".

¿Qué tal se encuentran los lesionados?

"Coric ya estaba entrenando con el grupo, incluso haciendo sesiones completas antes de irnos, aunque el parón no le beneficia. Petrovic estaba en mitad de una readaptación de una lesión muscular y ha mejorado bastante. Ibiza estaba ya como un toro del ligamento".

¿No temen que se multipliquen las lesiones?

"Intentaremos elevar niveles de resistencia y fuerza, así como reeducar los movimientos específicos del fútbol como aceleración, salto o golpeo que no están pudiendo hacer en casa. El estrés competitivo será grande por jugar cada 72 horas y eso significa que iremos sobrepasados y que el índice lesional va a aumentar exponencialemente para el Almería y para el resto de equipos de la categoría".

¿Puede aglutinarse en 3 semanas el trabajo de un mes y medio?

"Con el protocolo de la Liga ni tres semanas serán óptimas porque en una pretemporada normal entrenas con el equipo desde el primer día. El nivel de interacción con los jugadores no será el mismo ya que hasta la tercera semana no podremos hacer ejercicios de 11 contra 11".

¿En qué medida controla Guti el día a día de los futbolistas?

"Con el míster tenemos comunicación constante y él mismo habla con los jugadores, además de que el cuerpo médico está pendiente del peso. Tenemos a muchos jugadores con cintas de correr, que no igualan el trabajo de campo, pero ganamos tiempo a la hora de volver".

¿Lo de jugar cada 72 horas lo ve factible?

"Lo que tenemos que hacer desde el primer día es optimizar al máximo el rendimiento del jugador y minimizar el riesgo de lesiones para llegar a la primera jornada en condiciones óptimas. Una vez se empiece a jugar lo mínimo necesario para recuperar son 72 horas".

¿Cómo valora las propuestas novedosas que están habiendo para disputar las 11 últimas jornadas?

"Si tenemos más cambios podrás tener a un jugador 45 minutos a full y meter a otro. Estaría bien tener ese recurso, pero al final será el entrenador y cuerpo técnico quien decida".

¿A nivel psicológico cómo ve a los jugadores?

"Estamos en posición para intentar subir a Primera y esa es la máxima motivación. Los jugadores saben que queda menos para volver a entrenar y están bien, con sus días mejores y peores como todos. No es agradable ver el número de contagios y muertes diarias".

En Almería en verano tendrán que jugar a 30 grados...

"La hidratación será muy importante y espero que la Liga ponga horarios donde competir no dañe el espectáculo ni la salud. En Extremadura o Andalucía hace mucho calor en verano y no es el escenario ideal. Canarias propuso una alternativa y hay que buscar lo mejor".

Fali, del Cádiz, ya ha expresado que no jugará si pone en riesgo su salud...

"Los jugadores no me han transmitido que tengan un temor como el expresado por Fali, del Cádiz. 100% de seguridad es imposible, pero con test diarios y controles exhaustivos, además de limpieza en hotel, estadio y vestuarios...100% hay que esperar a la vacuna. Podremos testearnos diariamente y tendremos la seguridad de no estar contagiados, además de que nos asilaremos para minimizar el riesgo. El control en los hoteles debe ser a rajatabla. Todo el mundo quiere competir, pero lo importante es la salud. Si la Liga y el CSD están de acuerdo, debemos regirnos en lo que nos manden, siempre anteponiendo la salud porque precipitarnos lo único que puede hacer es dar un paso atrás".

¿Existe preocupación en el vestuario por las dificultades para que vuelvan Darwin y Appiah?

"Darwin y Appiah tuvieron permiso del club para irse y hay que ver el lado positivo. Appiah no tenía material aquí pero en Inglaterra puede hacer ejercicio por la calle. Darwin en Uruguay tiene unas hectáreas para correr y vendrán más en forma que otros jugadores".

Ustedes ya tuvieron que levantar un bajón físico del equipo...

"Cuando llegamos [tras la época de Pedro Emanuel] tuvimos que meter pequeñas cuñas al final de los entrenamientos para mejorar aspectos en déficit y ahora es empezar un poco de cero, pero debemos adaptarnos y no hacer en tres semanas lo que no se ha hecho en dos meses".

¿Es partidario de aislar a los futbolistas concentrándolos en hoteles?

"A nivel psicológico las concentraciones en un hotel son complicadas tras dos meses de confinamiento. Hay jugadores con familia y es difícil dejar a los niños si la pareja trabaja. Por otro lado si mejoramos la salud para evitar dispersiones, quizá sea lo más adecuado. Nada es oficial, se hizo un borrador en base a un protocolo y luego nos dirán exactamente qué día tenemos que volver y todos los equipos estaremos igual. Hay que echarle sentido común, ser inteligentes y tener capacidad de adaptación".

¿Cómo se las ingeniaron para hacerle llegar material de gimnasio a los jugadores?

"Tuvimos que buscar alternativas para conseguir cintas y bicicletas, pidiendo permiso incluso al Ayuntamiento para meter en la Térmica en las zonas comunes para que puedan entrenar. Ha sido bastante positivo dentro de lo posible"