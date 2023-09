Akieme: "Hacemos buen juego, pero fallamos en las áreas"

Sergio Akieme está protagonizando un espectacular inicio liguero que no casa con los discretos números conseguidos hasta la fecha por el colectivo. El lateral zurdo madrileño de ascendencia guineana encabeza la tabla de máximos goleadores rojiblancos junto a su tocayo Arribas con dos dianas y confiesa que no esperaba verse ahí tras cinco jornadas de competición. Espera que ante el Valencia el gran número de ocasiones generadas venga acompañado de mejor definición para obtener la primera victoria.

¿Dónde está el problema para ir colistas?

"Hacemos buen juego, pero en las áreas estamos fallando y los resultados están siendo malos por eso. Tras cada partido lo analizamos, tanto si ganamos como si perdemos, para corregir errores".

¿Esperaba este exuberante inicio liguero a nivel personal?

"En lo colectivo las cosas no están saliendo, pero en lo individual nunca había tenido este arranque goleador, siempre intento dar lo mejor de mí para aportarle al grupo. No me pongo metas de goles porque tampoco esperaba llevar dos en la jornada 5. Solo intento seguir aportando y ver dónde está el techo".

Juegan mejor, pero no acaban de ganar...

"Sentimos que el rival no nos domina y podemos dominarlo en muchas fases, pero la suerte se provoca y si, estamos perdiendo, es por algo. Hay que corregir pequeños detalles en las áreas y mejorar".

¿Cuál puede ser la clave para doblegar al Valencia?

"Ante el Valencia tenemos que sacar lo mejor de nosotros para evitar los errores de las semanas anteriores, la clave va a ser tener tranquilidad e intentar no frustrarnos".

¿A qué motivo obedece esta falta de puntería?

"Son rachas, lo importante es generar ocasiones. Somos uno de los que más genera y a partir de esta frustración es más complicado meter gol. Tenemos que seguir intentándolo para que termine ya".

¿Piensa que la adaptación del grupo ya está cerca de completarse?

"El entrenador siempre intenta sacar el máximo rendimiento a sus jugadores y yo me estoy encontrando bien, hay que seguir en esa línea. El equipo ya está adaptándose a tantos cambios en la plantilla, que complica los inicios al no conocernos entre unos y otros".

¿La gran inversión del club es una mochila pesada cuando saltan al campo?

"Eso queda al margen cuando salimos al terreno de juego. Todos tenemos una responsabilidad porque el club hace un proyecto para que el Almería intente no sufrir y tenga buenos resultados".

En redes sociales hay encuestas que lo sitúan ya como el mejor lateral zurdo de la historia rojiblanca.

"Es un orgullo que la gente piense que soy el mejor lateral izquierdo de la historia del Almería, sé que han pasado buenos jugadores. Ahora estoy en un momento bueno e intento aprovecharlo".

¿Llegó a estar cerca de marcharse este verano?

"El Almería es un club que hace muchas operaciones y siempre llaman equipos para contactar, pero cerca de salir no estuve. Hubo interés de algunos equipos, pero no se llegó a dar".

¿Piensa que el sábado podrá repetir su habitual despliegue ofensivo?

"Si somos capaces de someter al rival los laterales podemos tener más despliegue para llegar al área contraria, pero si nos dominan habrá que defender más".

La afición empieza a impacientarse, ¿qué mensaje le lanzaría?

"A la gente le pido que tenga paciencia, aunque sea difícil que estén tranquilos. Siento que podemos dominar a todos los rivales y nos frustramos al ver que perdemos. Es importante no vernos inferiores a ningún equipo".