Como se esperaba, el primer análisis que hizo Fran Alcoy sobre el partido ante el CD Marino, fue negativo. Y lo fue por la lesión de Wilfred nada más comenzar dicha contienda que los celestes ganaron por 4-0. “Al final pierdes a los veinte segundos al portero y es difícil de asimilarlo. Y lo grave es eso, que por poco que sea, en un mes de competición que queda ya lo has perdido. Y vamos a rezar para que esa lesión se quede en nada. Las pruebas radiológicas lo que indican no es positivo. El precio de la victoria es muy caro con la pérdida de Wilfred”, asegura el técnico del Club Deportivo El Ejido, que sigue siendo exigente, pese al contundente triunfo, para que sus futbolistas no bajen los brazos al verse en una buena racha.

“Las primeras cuatro ocasiones fueron gol. Creo que hicimos unos primeros minutos muy buenos, hasta solucionar el partido. Luego concedimos ocasiones de gol, que Godino estuvo muy bien, pero me hubiese gustado ver una segunda parte con más nivel por parte de mi equipo, porque no podemos bajar la guardia, porque al final un gol arriba o uno abajo te puede dar o te puede quitar todo. Entiendo que el equipo no debía conceder tanto ni generar tan poco”, comentó el preparador celeste, que tiene muy claro que, a pesar de haber encadenado tres victorias, aún no hay nada hecho, razón por la que recalca que “cogemos esta racha en el mejor momento, en lo más difícil de la temporada. Hay que seguir así porque esto va a ser muy difícil. Quedan cuatro partido agónicos, a vida o muerte en los que hay que estar muy concentrados porque la tabla está muy apretada”.

El próximo domingo, a partir de las 12:00 horas, el CD El Ejido arrancará la segunda vuelta de esta Fase de Permanencia y lo hará ante un complicado rival con la esperanza de que ya puedan volver a contar con el apoyo de su gente en Santo Domingo. “Ojalá los tengamos el próximo domingo en la grada ante el Marbella. Será un partido a vida o muerte, pero estoy seguro de que les daremos las satisfacción de ver a su equipo quedarse donde se merece, porque ha sido un año muy duro para ellos y se lo merecen”, finalizaba el entrenador.