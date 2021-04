Tercera victoria consecutiva para un Club Deportivo el Ejido que esta firmando su mejor racha de la temporada cuando más lo necesita, en una Segunda Fase en la que está luchando por una permanencia que cada vez tiene más cerca y que podría rozar si gana el próximo domingo, también como local, al Marbella (12:00). Los almerienses mostraron un gran acierto y se deshicieron, con una facilidad que ya se echaba de menos por Santo Domingo, de su oponente, un CD Marino ya condenado al descenso que fue un desastre en defensa y cuya moral se vino abajo con el 3-0 antes de cumplirse los primeros veinte minutos del choque con el que ambos cerraban la primera vuelta de la Fase de Permanencia.

Ni llegando a la cita en casa después de dos victorias consecutivas, y recibiendo al colista, quería Fran Alcoy que su equipo pecara de una excesiva confianza. Y no se equivocaba. El cuadro tinerfeño tardó pocos segundos en demostrar que llegaba a Santo Domingo a por todas, porque no le quedaba otra. Así, no habían pasado ni veinte segundos desde el pitido inicial cuando en un balón largo Rodrigo Rivas encaraba hacia la portería celeste para cazarlo, obligando a Wilfred a salir. El meta local estuvo rápido, pero dicha acción, en la que chocó con el colombiano, ex del conjunto celeste, le costó la lesión. Malas noticias para un CD El Ejido que tuvo que hacer su primer cambio nada más empezar y encima perdía a su hombre más destacado de los últimos partidos.

La lesión de Wilfred a los dos minutos fue la noticia negativa de una primera parte perfecta para los locales, que se fueron al descanso con un 4-0, con 'hat-trick' de Etxaniz

Con Godino ya bajo palos, que se topó con un debuto liguero este curso prácticamente inesperado, se recuperaba el ritmo de un duelo en el que la suerte empezó a ir de cara para los anfitriones. Poco antes de cumplirse el minuto 10, Etxaniz recibe en el área un gran pase de Dovale y el ariete vasco se deshizo con elegancia de su marcador para batir con un disparo cruzado a Galván. Tercer gol del atacante como celeste, el primero en esta Segunda Fase en la que el CD El Ejido parece haber puesto la directa hacia su objetivo. Ni dos minutos dejó al CD Marino para recuperarse del 1-0. Córner a favor de los ejidenses que remató Etxaniz, el cancerbero visitante tuvo que hacer una estirada y en el rechace estuvo atento Checa para hacer el 2-0 en el 12'. La contienda se convirtió en un paseo para los de Alcoy, sobre todo por los regalos de su rival, que en el 19' dejaron un balón peligrosísimo en las botas de Juanje, que cedió a Etxaniz para hacer el 3-0. Todas las llegadas las estaba convirtiendo en gol el cuadro del Poniente.

Los celestes reciben la próxima jornada al Marbella para abrir la segunda vuelta de la Fase de Permanencia

El CD Marino, pese al resultado desmoralizador que tenía en contra, hizo trabajar a Godino en varias ocasiones. La primera fue en el 25', en un disparo de Rodrigo Rivas, la pesadilla visitante para la zaga celeste que en el 36' también obligó a lucirse bajo palos al guardameta ejidense. No obstante, en el 29' ya había logrado el CD El Ejido el 4-0, en un cabezazo de Etxaniz a centro de Adri Cova, siendo el hat-trick del vasco de una mañana que, quitando la lesión de Wilfred, estaba siendo perfecta para los celestes el fin de semana en el que el municipio de El Ejido hubiese celebrado San Marcos si no se estuviera en plena lucha contra la pandemia de COVID-19. Con este más que cómodo resultado, el encuentro sobre el verde almeriense se iba al descanso. Como no podía ser de otra forma, los visitantes quisieron lavar su imagen tras la reanudación, después del paso por un vestuario en el que De Diego tuvo que tener una difícil papeleta.

Sorprendió que de inicio solamente hizo un cambio para empezar la segunda parte el cuadro visitante, mientras que Fran Alcoy realizó uno triple dando entrada a Zubiri, Olavide y Boris, sentando al goleador del partido Etxaniz. La contienda perdió en intensidad, no quiso ensañarse más de la cuenta un cuadro del Poniente almeriense que pese a bajar el ritmo notablemente se encontraba aún muy cómodo y con opciones de hacer más goles. El CD El Ejido mostró solidez, continuidad y, sobre todo, autoestima, algo que había perdido antes de la llegada del técnico valenciano. Boris rozó el quinto en el 57', pero Galván lo impidió con una buena parada. También lo hizo Godino en el 66', a disparo de Nami. El meta local volvía a evitar que los suyos encajaran y se reivindicaba en su estreno en una competición liguera en la que, a la espera de conocer el alcance de la lesión de Wilfred, seguramente gozará de la titularidad en próximas citas. Finalmente, la manita se le resistió a un Club Deportivo El Ejido que sigue dando pasos de gigante hacia su salvación.