Partido trampa en Santo Domingo para un CD El Ejido en racha

Los de Alcoy no quieren dejarse engañar por la situación clasificatoria del cuadro tinerfeño , no deben caer en excesivas confianzas y se han preparado a conciencia para recibir a un Marino que llegará a El Ejido con la necesidad imperiosa de llevarse los tres puntos. El técnico valenciano no podrá contar con jugadores tan importantes como Sergio Pérez y Toni Arranz por tarjetas, mientras que se pierden este duelo por lesión Palomeque y Tiago Portuga . Además, son duda Bryan Zaragoza y Jonxa en un plantel celeste que también tiene la obligación de vencer si quiere conservar su privilegiada posición, fortalecerla e incluso mejorarla si el resto de resultados de la jornada le son favorables para ello.

Alcoy: "Tienes que cuidarte muy bien del que no tiene nada que perder"

Fran Alcoy, técnico del CD El Ejido, hablaba este viernes sobre el partido ante el Marino y dejaba claro que “no estamos para fiarnos. Si nos fiamos y nos creemos que, porque venga un equipo que va el último y nosotros hemos ganado dos seguidos, el partido está ganado, te puedo asegurar que no lo ganaremos. Hay que respetar mucho al rival y cuidarse del que no tiene nada que perder en la clasificación, como es el Marino. Están en una mala situación pero han competido bien, llevan tres partidos perdiendo por la mínima y adelantándose en el marcador y es un equipo con virtudes y el fútbol no ha sido justo con ellos”. Sobre la dificultad de la contienda ante los tinerfeños, el valenciano comenta que “tienes sancionados, lesionados, como en Las Palmas, que nos costó mucho ganar. Este es un partido en el que también tenemos que hacerlo si queremos salvar la categoría, pero no va a ser fácil. Hay que poner mucho más y jugar mucho mejor que la pasada semana. Por primera vez desde que estoy aquí conseguimos puntos que no merecimos. Hay que subir el nivel como lo hicimos ante el Recreativo de Huelva”. Alcoy quiso recalcar la importancia de no bajar los brazos ni confiarse ante el colista del Grupo IV E: “No podemos caer en el error de que este partido está hecho”.