Falló el penalti ante el meta Sergio Puig en el minuto 72, pero estuvo muy atento al rechace y logró hacer el 0-1 con el que el Club Deportivo El Ejido se llevó el máximo botín el pasado sábado del feudo de Las Palmas Atlético. El gol, clave para los intereses celestes, fue el segundo que firma Víctor Pérez desde que recaló en la entidad del Poniente almeriense en el mercado invernal. El primero, una semana antes de la cita en Canarias, en Santo Domingo ante el Recreativo de Huelva (2-0).

"Estamos contentos por sumar de tres otra vez. No se habían encadenado dos victorias seguidas en toda la temporada y eso demuestra lo difícil que es lograrlo en esta competición, en la que cada fin de semana es una nueva final", afirma el centrocampista manchego, que aprovecha para reconocer sobre el choque en el Juan Guedes que "es verdad que no hicimos nuestro mejor partido, pero otras veces hemos hecho méritos y no hemos sumado y ahora el fútbol nos lo devuelve, aunque si te llevas los tres puntos en porque has hecho algunas cosas bien. No era un campo fácil, jugar en Canarias siempre es un contexto distinto".

"El del CD Marino será un partido trampa, pero si volvemos a ganar daremos un gran paso hacia el objetivo"

Ahora los de Fran Alcoy ya centran sus miradas en el próximo rival, un CD Marino que visita el templo ejidense el domingo a las 11:00 horas. "Volvemos a jugar en casa este fin de semana, en un partido que puede ser trampa para nosotros. Tenemos la oportunidad de sumar una tercera victoria seguida, eso sería muy importante de cara a tener una cierta tranquilidad, de acercarnos más al objetivo que tenemos. Estamos disfrutando del triunfo del pasado fin de semana, pero a partir del miércoles ya estamos centrados en el próximo encuentro, con muchas ganas de volver a Santo Domingo", comenta sobre el duelo que viene ante el colista del Grupo IV E de una Fase de Permanencia en la que Pérez, de 33 años de edad, se ha estrenado como goleador y ha igualado a los otros artilleros del plantel Moreno, Zubiri, Sergio Pérez, Etxaniz y Olavide, que también acumulan un par de dianas. "Estoy contento de poder aportar al equipo, que sume puntos que es lo que nos hace falta", concluye.