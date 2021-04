Después de cerca de dos meses el Club Deportivo El Ejido se reencontraba con una victoria que como local se le resistía desde mucho antes. Tres importantísimos puntos que los ejidenses lograron, mostrando una gran solidez sobre el césped, ante un Recreativo de Huelva al que pone en serios apuros, ya que los de Carlos Pouso sufrieron su segunda derrota consecutiva en esta Fase de Permanencia. Sergio Pérez, que provocó el penalti del 1-0 y marcó el segundo, fue el gran protagonista de un encuentro que siempre tuvieron controlado los anfitriones.

No era un partido decisivo, pero el conjunto celeste se lo tomó como toda una final, como no podía ser de otra forma dada su situación clasificatoria tras las dolorosa derrota en Marbella (1-0). Pero no solamente era una cuestión de números y puntos, los celestes volvían a un feudo de Santo Domingo donde no lograban un triunfo desde el pasado 1 de noviembre y ya había ganas de dejar tres puntos en casa que, sobre todo en esta ocasión, serían oro puro en la lucha por la supervivencia. Tanto los jugadores celestes como la afición, necesitaban una inyección de moral y ganar al decano del fútbol español podía dársela. Desde el comienzo del choque, hasta el viento se les puso de cara a los de Fran Alcoy, que en el 6' se encontraron con la oportunidad de adelantarse en el marcador en un penalti cometido por Morcillo sobre Sergio Pérez. Su tocayo de apellido, Víctor, no falló ante Nauzet -también Pérez- e hizo subir al marcador el 1-0.

El Recreativo de Huelva no se arrugó pese a este tempranero gol de los del Poniente. Los onubenses apretaron, porque no les quedaba otra, y enseñaron los dientes ante la meta defendida por Wilfred con varios acercamientos de cierto peligro, pero sin llegar a poner en demasiados aprietos a los locales, que dominaban el encuentro tanto en el marcador como sobre el césped. Estaba siendo un encuentro relativamente cómodo para los de Alcoy, que hacían daño a la contra, aunque tampoco podían fiarse demasiado de un oponente que empezaba a buscar balones largos hacia Seth. Supo manejar bien los tiempos el CD El Ejido y se marchó al descanso con la mínima ventaja.

Los de Alcoy viajarán el próximo fin de semana al feudo del filial de Las Palmas

Tras la reanudación poco cambió la dinámica. El CD El Ejido siguió cómodo ante un conjunto recreativista sin ideas, al que se le pondrían las cosas mucho más difíciles desde el minuto 49. Gran pase largo de Juanje al borde del área, donde entraba en velocidad Sergio Pérez, que pudo con la presión de varios defensas y batió a Nauzet para hacer el 2-0 y confirmar que estaba siendo el jugador más destacado de esta contienda en la que Boris, que entró por Etxaniz, estuvo muy cerca de firmar el 3-0 en el 56', pero Jiménez salvó en el último metro un balón que iba directo a la meta onubense. Los visitantes, con más corazón que cabeza, trataron de acortar distancias, pero no dieron trabajo a Wilfred. Con un Bryan Zaragoza inspirado, los almerienses siguieron encarando el área de los recreativistas con el objetivo de aumentar su renta, pero el marcador ya no se movería más. Un merecido y valioso botín que se queda en Santo Domingo y da la cuarta plaza a los ejidenses.