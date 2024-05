Advierten del impacto de las seis plantas de Cruz Roja sobre el histórico Mercado de Almería

A través de comunicado de prensa el Partido Animalista Con el Medio Ambiente advierte de que el proyecto de la nueva sede de Cruz Roja, que consta de 6 plantas más sótanos, provocará un gran impacto visual en el Mercado Central, que tiene en marcha trámites para ser considerado Bien de Interés Cultural. “Hace años, cuando se anunció el proyecto, que provocó el derribo de una antigua vivienda, los colectivos defensores del patrimonio histórico mostraron su rechazo, ya que se proyectaría una pantalla junto al Mercado Central, distorsionando los valores patrimoniales del monumento”, explica Eduardo Milla, coordinador de PACMA en la provincia de Almería. PACMA sostiene que el proyecto de edificio pudo seguir adelante al no encontrarse protegido como Bien de Interés Cultural el Mercado Central y al no podérsele aplicar la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, pero en el año 2023 se comenzaron a preparar expedientes para iniciar su incoación como Bien de Interés Cultural. “Los valores arquitectónicos e históricos de este monumento son enormes, y tras décadas de espera comenzará su incoación para declararlo Bien de Interés Cultural. Cuando se proceda a dicha declaración, se le aplicará el artículo 19 de la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz, que protege a los bienes protegidos y su entorno de la contaminación visual. Un edifico de 6 plantas junto al Mercado y su circunvalación, cuyas casas no superan las dos plantas, generaría un impacto brutal. Esperemos estar a tiempo de que se modifique el proyecto y que no se declare un Bien de Interés Cultural con una pantalla que reste sus valores patrimoniales”, finaliza Milla.