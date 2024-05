El Patio se garantiza su rehabilitación con tres empresas interesadas en este edificio apuntalado de Almería

Tres empresas concurren al procedimiento para la adjudicación de las obras de rehabilitación integral del edificio ‘El Patio’, en Pescadería, licitadas con un presupuesto base de 2.266.605,34 euros. Es el número de licitadores que han presentado oferta al procedimiento abierto por el Ayuntamiento de Almería y que concluía el pasado lunes, 6 de mayo. No se han registrado, sin embargo, ofertas al procedimiento de licitación, abierto también hasta este pasado lunes, para las obras de reparación de las 40 viviendas municipales situadas entre C/ Estrella Polar y C/ Remo, en Pescadería, en su caso con una inversión prevista de 1.300.202,09 euros.

Así lo ha adelantado la concejala de Urbanismo y Vivienda, Eloísa Cabrera, anunciando la convocatoria, mañana jueves, de la mesa de contratación que comenzará a analizar las propuestas presentadas, a nivel técnico y económico, de las obras que se ejecutarán sobre el edificio de El Patio, y la apertura de un nuevo procedimiento de licitación para las obras de las viviendas de calle Estrella Polar, una vez se declare desierto este proceso.

Ambas actuaciones, junto a las obras de remodelación del entorno de Torreones, pendiente también de su licitación, se incluyen como parte del programa de subvenciones para el fomento de la regeneración y renovación urbana presentado por el Ayuntamiento ante la Junta de Andalucía, que supondrá en conjunto la inversión aproximada de más de tres millones de euros.

Empresa licitadoras edificio El Patio

Citanias obras y servicios, S.L.U.

Grupocopsa

Jarquil Construcción S.A.

Obras de rehabilitación

Las obras del edificio de ‘El Patio’, que el Ayuntamiento espera tener adjudicadas antes de verano, cuentan con un presupuesto base de licitación de 2.266.605,34 euros y un plazo de ejecución de ocho meses. De acuerdo al proyecto aprobado las obras a ejecutar sobre este edificio consistirán en:

La demolición de las pasarelas de acceso a las viviendas que se encuentran en voladizo, al igual que los balcones, y de la cubierta inclinada acabada en teja roja, por el mal estado de las mismas.

Ejecución de las nuevas pasarelas de acceso apoyadas al suelo mediante pilares y vigas nuevas y ejecución de la nueva cubierta inclinada acabado panel teja rojo.

Mejora de la evacuación de pluviales.

Saneado y pintado de la envolvente del edificio y reparación puntual de los armarios de contadores de agua.

Demolición de las escalinatas del patio interior que se encuentran destrozadas para volver a ejecutarlas a nivel.

El edificio, que entre viviendas y locales cuenta con 115 inmuebles registrados, está situado entre la Avenida del Mar, y las calles Juan Goytisolo, Las Llanas y Las Algas. Consta de dos bloques en formas de U que confinan un espacio central que sirve de patio interior a dos niveles, con dos escaleras, una a cada lado, para subir el desnivel. Cada bloque está formado por planta baja + 4 plantas a excepción de la parte central del bloque 1 (izquierda), que da hacia la Calle las Algas que tiene una planta menos, siendo entonces planta baja + 3 plantas. Cuenta con tres elementos de comunicación (escaleras) entre las plantas. Dos en los vértices de la U del bloque1 y uno en mitad del bloque 2.

Las cubiertas, inclinadas, con acabado en teja y en muy mal estado, serán demolidas de forma integral y se procederá a su reconstrucción. Una actuación integral y de gran envergadura con la que el Ayuntamiento vendrá a dar solución a la situación de numerosas familias que se ven hoy todavía afectadas por el derrumbe ocurrido en 2017.