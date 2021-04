Encadenar varias victorias en esta presente campaña 2020-2021 estaba siendo complicado para un Club Deportivo El Ejido que el pasado sábado venció en casa de Las Palmas Atlético por 0-1 y lograba su segundo triunfo consecutivo de esta Fase de Permanencia que comenzaron perdiendo en Marbella. Lejos de celebrar con gran entusiasmo este logro, el de haber llevado seis puntos más al casillero en las últimas dos jornadas y dar así un importante paso hacia el objetivo de la salvación de la categoría, el técnico Fran Alcoy no lanzó en absoluto campanas al vuelo tras el choque. De hecho, sus palabras, reconociendo que los suyos no estuvieron bien, fueron más un ejercicio de autocrítica, sinceridad y un tirón de orejas.

“Partido importante, victoria vital. Fue difícil por lo que nos jugábamos los dos equipos, por el campo, que era de césped sintético, con el caucho seco y hacía mucho viento, calor... En líneas generales Las Palmas Atlético fue mejor que nosotros, no estuvimos bien, pero el fútbol unas veces te da y otras te quita. A nosotros nos ha quitado tanto esta temporada que alguna vez nos lo tenía que devolver”, aseguraba el valenciano, que reconocía, más concretamente, que “el equipo trabajó bien, pero creo que no estuvo al nivel en lo que se refiere a intensidad, no sé si por el viaje, por la climatología, pero nos costaba mucho el juego sin balón, la transición. Es verdad que en los últimos veinte minutos el partido empezó a cambiar de tendencia, ellos bajaron y nosotros empezamos a llegar un poco más y así nos topamos con el penalti”.

Los celestes ya se centran en el compromiso liguero que tendrán el próximo domingo a partir de las 11:00 horas en su feudo, donde jugarán dos duelos seguidos, ante el actual colista del Grupo IV E de Segunda B y frente al Marbella (2 de mayo). Alcoy recalcaba que “en estas situaciones lo que importa es que se han logrado los tres puntos, aunque creo que no fuimos merecedores de la victoria, pero otras veces sí que lo hemos sido y hemos perdido, así que encantado de haber enlazado dos victorias seguidas y ahora toca pensar en el partido más importante de la temporada que los tenemos con el CD Marino”.