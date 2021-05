Ni cuatro victorias consecutivas hacen que Fran Alcoy baje los brazos en cuanto a exigencia a sus jugadores. El técnico del Club Deportivo El Ejido, tras el triunfo de su equipo ante el Marbella FC el domingo por 2-0 sobre el verde ejidense, dijo que "ganamos cuatro puntos, los tres en juego y el golaverage. Con 31 puntos ya te pones muy bien, es para disfrutarlo, porque era un partido muy complicado y enlazamos cuatro victorias consecutivas, pero grave error cometeremos si nos pensamos que ya está hecho. Hay que certificarlo. Hay que seguir porque hay equipos que están apretando, tienes partidos muy difíciles todavía. Está claro que es importante, pero para nada creerse que esto está hecho".

Recalcaba el valenciano que, pese a la buena racha de un CD El Ejido que se ha hecho con el liderato del Grupo IV E en esta Fase de Permanencia, "hay que tener mucho cuidado, porque pierdes un partido y estás a un punto. Tienes que ir a Huelva, Las Palmas está a tres puntos y aún tiene que venir aquí, visitas al Marino y puede parecer fácil, pero para el Granada no lo fue esta última jornada disputada. Hay que pensar desde el miércoles en Huelva ya". Sobre la visita del próximo domingo a las 18:00 al Nuevo Colombino, avisa que "el Recreativo de Huelva es el decano, juega en su campo, está sufriendo mucho y allí no te va a regalar nada. No te van a dar ni la hora".

Sobre el choque ante el Marbella FC en Santo Domingo destaca que "al final de nuevo portería a cero, con momentos brillantes en la primera parte, con mucho balón, y una segunda parte donde el Marbella pudo corregir cosas, apretó más alto, notamos el cansancio, perdimos el balón y sufrimos un poco más, pero supimos defendernos y sentenciar. Ellos son un gran equipo, pretender ganarle al Marbella sin que te generen nada eso no existe". De nuevo el templo celeste tuvo espectadores en su grada (alrededor de 400), reconociendo el entrenador del cuadro del Poniente almeriense que "como siempre, la afición tiró del equipo en los momentos malos ante el Marbella. Esto es una comunión entre jugadores y aficionados".