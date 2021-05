Controlado prácticamente de principio a fin tuvo el Club Deportivo El Ejido el partido ante un Marbella Fútbol Club que no encontró manera de hincar el diente al nuevo líder del Grupo IV E, un cuadro ejidense que encadenó su cuarta victoria seguida, todas ellas logradas sin encajar gol, y ya roza con sus dedos el objetivo de una más que merecida permanencia desde la llegada de Fran Alcoy al banquillo.

Consciente de que ganar al cuadro marbellí podía suponerle dar un paso de gigante en sus aspiraciones de salvación, el equipo del Poniente almeriense tenía además la oportunidad de dar el salto a la primera posición de la tabla clasificatoria en el Grupo IV E de Segunda B. El empate del sábado entre el Recreativo Granada y el CD Marino (1-1) dejaba a los celestes una oportunidad de oro para hacerse con el liderato, pero antes debían vencer al único rival que hasta el momento les había dejado sin puntos en esta Segunda Fase, un Marbella que no les iba a conceder tanto como los dos equipos canarios en las dos jornadas anteriores. Esta era una prueba mucho más dura para un CD El Ejido que deseaba encadenar su cuarto triunfo seguido.

Los ejidenses visitan al Recreativo de Huelva el próximo domingo a las 18:00 horas

Los jugadores locales tuvieron un bonito gesto y saltaron al césped de Santo Domingo, que volvía a recibir a 400 abonados en su grada, con una camiseta de apoyo a su compañero Wilfred, guardameta que se lesionó una semana antes en ese mismo escenario y que se perderá lo que resta de campaña al verse obligado a pasar por el quirófano. Su baja puso a Godino bajo palos, que encaraba su segundo duelo como titular celeste en la presente campaña y lo hacía en esta ocasión ante su exequipo, un Marbella que no se encontró cómodo ante un anfitrión muy motivado ante su gente y gracias a su buena racha de tres victorias consecutivas y manteniendo su meta a cero. Así, en el 3' casi sorprende Jonxa con un centro-chut lejano que obligó a Herrero a realizar un paradón para evitar que el esférico se colara por la escuadra. Probó suerte seis minutos más tarde Arranz desde el centro del campo al ver que el cancerbero marbellí solía estar siempre adelantado. Falló en su primer intento, pero fue un aviso serio para Herrero, que no aprendió la lección. En el 25', desde casi cuarenta metros, el centrocampista madrileño no se lo pensó y con un zapatazo desde casi el ecuador del terreno de juego hizo subir al marcador el 1-0.

Fue un duro golpe para un Marbella que perdió el rumbo en el centro del campo, que no reaccionaba ante un CD El Ejido ordenado, defensivamente impecable y que manejaba la situación sin problemas, controlando el esférico y los tiempos, aunque el resultado era muy ajustado, quedaba mucho por delante y los malagueños no habían dicho su última palabra. En la primera mitad, los de Abraham García solamente enseñaron los dientes ante la meta de Godino tras una jugada a balón parado, a tres minutos del descanso. Tras la reanudación, pese a los cambios que hizo nada más comenzar la segunda parte, el Marbella seguía sin encontrar fisuras en el equipo local, pero ganó velocidad en jugadas de ataque y por primera vez empezaba a romper la relativa comodidad de los celestes. Comenzó a manejar más el balón el que más tenía que arriesgar, pero en el 71', en una contra, Juanje aprovechó un pase al espacio de Boris y puso el 2-0 en el tanteador. No arrojó la toalla el conjunto visitante, que metió el miedo en el cuerpo en los minutos 79' y 81' con dos claras ocasiones a un CD El Ejido que tuvo también la suerte de su lado para mantener este resultado y para que el resto de marcadores de la jornada le fuesen favorables.