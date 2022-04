Alcoy le pide a los futbolistas del Poli El Ejido que "jueguen sin miedo"

Fran Alcoy está convendido de que el Polideportivo El Ejido se va a salvar, pese a su delicada situación clasificatoria. "No necesitamos ningún milagro, dependemos de nosotros mismos y lo vamos a conseguir", expone el entrenador valenciano, quien esta semana ha intentado inculcar a sus futbolistas que no deben "tener miedo, porque el miedo los bloquea", de cara al trascendental partido de este domingo (18:00) en el estadio Santo Domingo ante el Recreativo Granada, un choque decretado de 'puertas abiertas' para albergar al mayor número posible de aficionados celestes.

"Hay que estar fuertes, unidos, ir hacia adelante, ser positivos y estoy convencido de que el domingo nos va a cambiar esa aureola negativa que envuelve al equipo, de que todo cuesta tanto y cualquier cosa negativa nos afecta", expone el entrenador, que le ha pedido a sus futbolistas "jugar sin miedo, eso es más importante ahora que los conceptos técnicos, que el equipo sea valiente y no piense en lo que ha pasado o lo que pueda pasar, que se dedique a jugar dando lo mejor de sí mismos, y eso conllevará al resultado. El miedo lo único que hace es paralizarte y bloquearte".

"El equipo lo va a conseguir, lo va a sacar adelante y el domingo es lo importante. Es una situación preocupante por lo poco que queda, pero depende de nosotros mismos, no hay que hacer ningún milagro. Lo tenemos que conseguir y así va a ser, el equipo se va a salvar sin ningún problema", asegura, optimista, el míster celeste.

"Los filiales no entienden de si se juegan algo o no, hay que ganar y no nos valen excusas, hay que hacerlo porque es necesario y porque el equipo lo merece, estamos teniendo reveses, partidos muy surrealistas que perdemos de manera que nadie puede entender"

Y es que, explica Alcoy, "cuando llegas al final de temporada y te estás jugando algo importante, lo más difícil de controlar es el aspecto mental del jugador, la cabeza influye mucho y la mente tiene un poder importante". Por ello, considera que ahora "lo más significativo es tener la mente limpia, que no tengan miedo, que jueguen y saquen sus virtudes, que tienen muchas, y que lleven al partido a un contexto de generación de ocasiones, que genere pocas el rival, y que el acierto esté con nosotros". Al hilo, el míster insiste en que es clave "jugar tranquilos, no tiene ningún sentido paralizarte o bloquearte por un miedo que lo único que hace es perjudicarte; dependemos de nosotros, no hay que esperar una situación de carambolas, está muy cerca y si ganamos lo estará más, ese es el camino a seguir".

Después de la derrota del pasado domingo en Marchamalo "siempre es un día de 'luto', vinimos cabizbajos, de un viaje muy largo, pero es que queda tan poco tiempo que al final no puedes lamentarte de nada, hay que levantarse rápidamente y hay que estar centrados en el partido del domingo, que es vital. Jugamos en nuestra casa y no hay que dejar pasar esta oportunidad para sumar 40 puntos y tenerlo bien encaminado para las dos últimas jornadas".

No ganar, tras sumar tres derrotas seguidas, "aunque habría posibilidades porque está todo apretado, sería tirar una bala al aire", reconoce el entrenador, quien cree que "hay que pensar en este partido y saber que los filiales no entienden de si se juegan algo o no, hay que ganar y no nos valen excusas, hay que hacerlo porque es necesario y porque el equipo lo merece, estamos teniendo reveses, partidos muy surrealistas que perdemos de manera que nadie puede entender, no porque el rival no te pueda ganar, sino por lo acontecido en el desarrollo del partido".

El fútbol, añade Alcoy "está siendo muy traicionero con nosotros", aunque insiste en que "todos tenemos que estar convencidos de que vamos a ganar y nos vamos a salvar, so es lo que hay que creer, dependemos de nosotros mismos y ganar el domingo lo cambiaría todo, porque hay muchos enfrentamientos directos y partidos complicados de nuestros rivales".