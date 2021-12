Alcoy, sin reproches: "Merecimos algo ante el Intercity"

Ni un reproche para su equipo y satisfacción por la buena imagen en el último partido del año, aunque la visita del Intercity significara una nueva derrota en casa para el Poli El Ejido. Su entrenador, Fran Alcoy, considera que los celestes hicieron méritos para haber al menos empatado el choque y no deja de darle vueltas a la jugada del gol anulado a Sergio Pérez, al filo del descanso y que hubiera significado el empate. El Poli se marcha de vacaciones fuera del descenso y a cinco puntos de los puestos de play off. Así fue la comparecencia de Fran Alcoy tras el partido frente al Intercity:

EL PARTIDO: "Jugamos para ganar y ante el Intercity no lo hicimos, después hay que analizar el partido y creo que al equipo no se le puede reprochar nada, a nadie de los que han salido a jugar. Le ha echado casta, ha trabajado, ha sido intenso, se ha adaptado a un campo que sigue estando en unas condiciones pésimas y ha sido merecedor de algo. Al final a todos nos cuesta mucho ganar, haciendo las cosas bien no ganas y si no las haces bien por supuesto tampoco. Entre eso y una jugada de un gol que nos anulan que yo quisiera que el árbitro lo viera con tranquilidad, creo que nos ha perjudicado mucho".

GOL LEGAL: "Si marcas un gol legal no te lo pueden anular. Hay que ser un poco más consecuente y valorar la jugada. El arbitraje no ha estado bien para nosotros y, repito, juegas contra un buen equipo, con defensa de cinco, que es difícil de abrir; se te adelantan en una jugada suelta y ahí cuesta todo mucho porque el campo no te permite mover el balón rápido ni filtrar por dentro para abrir a un equipo tan experto, pero aún así creo que el equipo hizo méritos para conseguir por lo menos no perder el partido. Esperemos que el año que viene en Santo Domingo traiga otras energías y podamos conseguir puntos, porque es verdad que tenemos números buenos fuera, pero en casa todo es muy difícil".

"Hay que desconectar ahora, recuperar energía, fuerzas, y que todos vengamos con fuerza para abordar el tramo segundo de la temporada"

DERROTAS AUN ESTANDO BIEN: "El público es listo y ve lo que hay, otras veces nos han pitado porque no hemos estado bien, pero al final ganar o perder muchas veces no depende de jugar bien o mal, sino de los detalles, del acierto, de que el árbitro no se equivoque... de muchas cosas. Eso no nos está ayudando en casa en la temporada. Si analizamos todos los partidos que hemos jugado en casa, hemos jugado partidos malos y los hemos perdido, pero también ha habido buenos, y muy buenos, como el de Intercity,, Hércules o Pulpileño. Son partidos que los tienes que ganar y los has perdido".

MEJORÍA: "El equipo, de Murcia para acá está compitiendo a un nivel muy bueno, haciendo buenos partidos; por eso hemos salido de la parte más baja de la tabla. Estamos dos puntos fuera del descenso y a cinco de los puestos de privilegio. Hay que desconectar ahora, recuperar energía, fuerzas, y que todos vengamos con fuerza para abordar el tramo segundo de la temporada".

MERCADO DE INVIERNO: "Ahora el club tiene que escrutar el mercado, porque dispone de licencias. Tenemos 19 jugadores. Hay que ver lo que hay, y si se puede mejorar al equipo lo tiene que ver. Es cierto que es un mercado muy difícil, porque los jugadores que se mueven vienen de lesiones, no juegan, vienen de ligas exóticas y no sueles firmar jugadores que te vayan a rendir, a no ser que pagues un traspaso, pero nosotros eso no lo vamos a hacer. Estaremos pendientes a ver qué puede ofrecer, y si se puede ayudar al equipo en algo, seguro que el club lo hará".

PLANNING: "Habrá descanso esta semana, entrenaremos 27, 28, 29 y 30, descanso 31, 1 y 2 y luego la semana de competición ordinaria. Esta semana es sagrada, hay que desconectar, todos se marchan a sus casas y a disfrutar de la familia, que son fechas para ello".

AFICIÓN: "La afición siempre está de 10, cuando van fuera y en su campo; y cuando muestran su disconformidad es porque no hemos hecho las cosas bien, que es lo lógico. Les agradezco todo el apoyo que hemos tenido en este año 2021 y desearles felicidad en estas fiestas, y que el 2022 traiga sobre todo mucha salud para afrontar todos los retos".