UD Almería B-CD El Ejido: Día 'D' en el Mediterráneo

La provincia de Almería echaba de menos un derbi en competición oficial entre rojiblancos y celestes y este sábado llega esta ansiada cita en la Segunda División B que medirá a la UD Almería B y al CD El Ejido. Quizás no sea en la categoría más vistosa, ya que se hubiese preferido en la de plata (Segunda) y entre los primeros equipos, pero las ganas de presenciarlo son similares y el ambiente en la grada será el de un choque entre paisanos por todo lo alto. De hecho, se espera que haya un desembarco de espectadores en el Mediterráneo, escenario de este primer derbi de la historia, a nivel semiprofesional, entre las dos entidades futbolísticas más importantes de la provincia almeriense, ya que cabe recordar que el CD El Ejido 2012, pese a jugar en Santo Domingo y vestir de celeste, no surgió de las cenizas del desaparecido Poli Ejido, es una entidad distinta, pero la rivalidad entre aficionados capitalinos y del Poniente se sigue manteniendo intacta. Quizás haya cambiado en cuerpo, pero no en alma.

Lo cierto es que ambos clubes ya han estado cara a cara sobre un terreno de juego, pero siempre en duelos amistosos. Hace dos temporadas el CD El Ejido recibía en verano al filial de la UDA y esta pasada pretemporada, hacía lo mismo pero ante el primer equipo rojiblanco que entrena Fran Fernández. El único precedente que existe entre ambas entidades, a nivel senior, en competición oficial, fue el encuentro femenino que abrió este mes de diciembre en el anexo.

Así, será el primer derbi de la historia para el club de Pierre Mevy, fundado en 2012, y será ante un Almería B que la última vez que recibió la visita de un conjunto ejidense en el Mediterráneo fue en las campañas 2010-2011 (0-0) y 2011-2012 (0-0), también en Segunda B, pero ante el histórico Poli Ejido. Mucho han cambiado las cosas desde aquellos cursos, pero lo que importa es el presente, este Día D, en el que la prioridad serán los tres puntos que hay en juego, independientemente a la rivalidad provincial. Por un lado, los anfitriones necesitan de forma urgente cambiar su dinámica, ya que no gana desde el pasado 28 de octubre, cuando se impuso por 1-0 al colista Malagueño. Además, los de Esteban Navarro solamente han sumado 2 de los últimos 21 puntos posibles que ha disputado, naufragan en el pozo clasificatorio y desean cerrar el año 2018 con un triunfo que les llene de moral y esperanza para regresar con más fuerza tras un parón navideño en el que, casi con toda seguridad, porque no le queda otra, llegarán refuerzos a sus filas.

Casi de sobra -los refuerzos- los tiene el CD El Ejido, aunque la mayoría en la enfermería. No cabe duda de que el conjunto del Poniente llega al derbi en una situación mucho mejor. Nada menos que casi el doble de puntos que su próximo rival suman los de Alberto González. Sin embargo, el técnico malagueño no se fía lo más mínimo de lo que pueda indicar la tabla clasificatoria, sobre todo teniendo en cuenta que los suyos llegan a esta contienda con hasta nueve bajas, todas por lesión. Sergio Jiménez, Álvaro González, Fermín, Javilillo y Vicente, del primer equipo, se perderán esta histórica cita en la que tampoco estarán los canteranos Marcelo y Abraham. Del Berja, González convoca a Dani, Adolfo y Jonny.

Por su parte, Navarro afronta el choque con mucha ilusión, al igual que sus jugadores, pese a haber vivido un fin de semana anterior para olvidar, por su derrota en el descuento en Ibiza (2-1) y por la posterior odisea que vivió la expedición rojiblanca en Barajas para regresar hasta tierras almerienses, teniendo que pernoctar sin tenerlo previsto en la capital española al no salir su vuelo. Para colmo, se hizo oficial la rotura del ligamento cruzado de Guirao, jugador que estaba ganando mucho peso en el once de un filial que estaba mejorando, pese a los resultados, en las últimas semanas. A la baja del centrocampista se une la del lateral izquierdo Damián, que fue expulsado en tierras baleares, donde los canteranos de la UDA se llevaron una espinita clavada que quieren sacarse en el derbi ante un CD El Ejido que buscará dar un golpe de autoridad.