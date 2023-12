El Almería de Gaizka Garitano no carbura con un pleno de derrotas

Después de 54 días como entrenador del Almería, Gaizka Garitano no ha dado todavía con la tecla para conseguir puntos al frente del cuadro rojiblanco. El técnico vasco aterrizaba en la ciudad del sureste español tras la derrota en San Mamés (3-0), con un equipo que parecía que había tocado fondo después de la goleada recibida en el Sánchez Pizjuán (5-1).

El entrenador vizcaíno llegaba a un conjunto que solo había conseguido tres de 27 puntos posibles. Cinco jornadas más tarde, la puntuación sigue siendo la misma con un tramo de cero de quince puntos posibles. El Almería ha perdido este curso muchas oportunidades para engancharse al vagón de los equipos que luchan por salir del descenso, pero quizás los encuentros con Las Palmas y Alavés son las más trascendentales en dos jornadas consecutivas que estaban marcadas en rojo.

En este momento, los indálicos son el cuarto equipo que no gana ningún duelo en las primeras 14 jornadas de LaLiga EA Sports en este siglo tras la Real Sociedad en la 2006-07, el Levante de la 2021-22 y el Elche de la pasada campaña. Un hecho que refleja la realidad de este grupo.

Los rojiblancos han encajado 13 goles en los duelos dirigidos por Gaizka Garitano. Una media de 2,6 goles en contra, la misma que en el total de la temporada. En la parcela goleadora, solo seis dianas a favor en cinco fechas. De la misma forma en los tantos encajados, la media se mantiene con respecto a la del actual curso.

Lo más negativo de la etapa de Garitano en Almería está siendo la parte ofensiva. El conjunto unionista ha empeorado sus números, especialmente en el último tercio rival. El plantel indálico dispara menos (9,6) que antes de la llegada del nuevo cuerpo técnico (13,7). Asimismo, genera casi la mitad de las acciones para la creación de tiros (de 24,8 por partido a 13,4).

En el apartado de la construcción de juego, también hay un retroceso de lo que habíamos visto hasta ahora. El Almería de Vicente Moreno y Alberto Lasarte completaba cerca de 400 pases por encuentro, mientras que en estas primeras cinco jornadas de Gaizka Garitano los números descienden hasta los 252 de media. En el último tercio, también han bajado los números de pases completados (19,6) con respecto a la anterior etapa (27,1).

Uno de los grandes hándicaps que ha tenido Gaizka Garitano en estos casi dos meses de competición que ha tenido que afrontar es la pérdida de los dos delanteros centro de la primera plantilla. Sin Luis Suárez ni Ibrahima Koné, el técnico ha tenido que posicionar como nueve a Leo Baptistao como comodín de emergencia. Un experimento que no ha acabado de cuajar, exceptuando el día de Girona, en el que el brasileño marcó un doblete.

A pesar de todas las dificultades, como los dos parones de selecciones y una plaga de lesiones que han dejado fuera a futbolistas importantes como Lucas Robertone o Édgar González, el equipo ha dado un salto en el aspecto físico que se nota de manera progresiva con el paso de las jornadas.

Evidentemente, hay temas que difícilmente va a mejorar Gaizka Garitano en un corto período de tiempo, como la fragilidad defensiva. El Almería suma 37 goles en contra en estas 14 jornadas y ninguna portería a cero. Sin un mediocentro posicional de garantías, las opciones se reducen de manera drástica, sumado a una zaga que concede muchas oportunidades. A pesar de ello, ha recuperado a varias piezas para completar el entramado defensivo como Luis Maximiano, Houboulang Mendes o Édgar González.

Prácticamente, a diferencia de lo que sucedía con Vicente Moreno, la alineación de Gaizka Garitano sale de carrerilla, con alguna modificación en las bandas con futbolistas que pueden entrar como Adri Embarba, Lázaro Vinicius o Largie Ramazani, que también ha recuperado la confianza con el nuevo técnico. El entrenador de Derio ha confiado en un bloque que, sin estar obteniendo resultados, está compitiendo mejor.

No obstante, no es suficiente con el mero hecho de competir cuando los puntos no llegan. Algo que ha asumido el míster en cada comparecencia desde su llegada. Lo que sí ha cambiado en su discurso es la queja por no poder contar con hombres importantes que están lesionados. El primer día rehuyó de mencionarlo, mientras que, en su última aparición, se lamentó de las piezas que dio entrada José Bordalás en el choque de El Coliseum en comparación a las suyas.

El Almería sigue agonizando en el último puesto de la clasificación con un calendario infernal en lo que queda de 2023. La permanencia sigue siendo una quimera, a pesar del nivel general de la zona baja. Este domingo, los rojiblancos buscarán conseguir los primeros puntos en la era Garitano, aunque el partido será frente al Real Betis, uno de los mejores equipos de la competición.