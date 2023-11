Baba: "Me como mucho la cabeza con lo que le pasa al equipo"

Iddrisu Baba, entrevistado este jueves por UDA Radio, fue una petición expresa de Vicente Moreno. Al ser destituido el técnico valenciano a la séptima jornada el mediocentro se vio con el pie cambiado. El intercambio con el Real Mallorca por el portugués Samu Costa parece que tampoco fue bien recibido por la afición rojiblanca. A pesar de todo y de las citaciones de la selección de Ghana, que tampoco le han permitido afianzarse en la alineación inicial, la última jornada fue titular en Getafe debido a la lesión de Lopy.

El centrocampista senegalés, ya recuperado, apunta a regresar al once el domingo ante el Real Betis, por lo que está por ver cuál será el rol de Baba ese día, si bien en el Coliseum mostró un gran despliegue en la recuperación de balones y estuvo más acertado de lo acostumbrado en la salida de balón. En sus respuestas muestra también la soledad que atraviesa, recluido en casa, en buena medida avergonzado por la mala racha del equipo.

¿Cómo era Baba en sus comienzos?

No he cambiado mucho. Desde pequeño soy un niño tímido y no muy abierto. Hablo mucho, pero solo con un círculo cerrado y estoy cómodo con los amigos con los que crecí.

¿Vive solo en Almería?

Sí, vine solo. A veces me llama mi repre para ayudarme a desconectar un poco con lo que está pasando. Solo me siento bien con un reducido grupo de gente de mi país y con ellos ahora no hablo mucho. Estoy acostumbrado. Me siento feliz con la selección porque allí tengo amigos y es donde me suelto. Hablan mi idioma y me entienden bien. Pero tres o cuatro personas, no hablo mucho.

¿Tiene algún buen amigo de vestuario?

Tengo la misma relación con todos, no hay una persona en particular. Todos me tratan igual, del mismo modo que yo a ellos. No quiero a alguien más que a otro, hay un equilibrio, no hay un mejor.

¿A qué dedica el tiempo libre para distraer la cabeza?

En el sofá mirando cosas en el móvil para divertirme un poco. Soy más de ver la Premier League, ya que el Manchester United es mi equipo favorito. Vi la chilena de Garnacho. Aparte de eso también lo que jugamos cada fin de semana con el Almería, el resto no.

¿Cómo se vio en Getafe?

Ni mal ni bien. Antes del partido estuve pensando solo en meterme en él por la situación mala que estamos viviendo. Entré para ayudar al equipo y también disfrutarlo porque llevo mucho tiempo pensando en lo que le está pasando al equipo. Soy una persona que pienso mucho porque la mayor parte del tiempo estoy en casa sin hacer nada y me como mucho la cabeza.

Queda esperanza al estar solo a 7 puntos...

Es muy jodido porque al final piensas que no son tantos puntos de diferencia, pero nos cuesta mucho sumar. Por eso no es tan fácil aunque lo parezca. Eso me preocupa mucho, no solo a mí, sino a todo el equipo y al a afición. Es complicado y ahora me acostumbro a entender lo que está pasando.

¿Es la primera vez que se ve en esta situación?

En Mallorca vivimos algo así, pero no tan radical, esto me está comiendo la cabeza. Allí no ocurrió tan pronto, esto es parte de la experiencia y hay que ser fuertes y positivos.

¿Les pica del orgullo de ver que son de los peores equipos de Europa?

Sí, mucho. Eso nos come la cabeza porque tenemos familia y gente fuera que nos está mirando. Duele mucho porque somos personas y cuando te dicen algo así parece que no has hecho nada en tu vida y eres malo. Es fútbol, cuando las cosas van bien la gente te dice buenas cosas y cuando no, se sufre. Esto seguro que va a cambiar.

¿Viene bien que el Betis suela dejar más espacios?

Últimamente estamos compitiendo bien y creo que va a ser un partido para intentar sacar los 3 puntos. El Betis es un buen equipo y está en una buena posición en la tabla, pero esto es fútbol y solo hay que aprovechar las oportunidades que tengamos. Hay que ser positivos e intentar competir.

¿Van a atar a Isco en corto?

Hay que estar atento y metido en el partido. Va a tener sus oportunidades y hay que ser listos. Tiene mucha experiencia y una gran calidad. A veces tienes días malos y otros son malos, solo hay que disfrutar de cualquier manera, defendiendo bien. Hay que ser luchadores para enfrentar este tipo de partidos y ser responsables.

En enero llega la Copa África, ¿qué expectativas tiene Ghana?

No quiero hablar mucho sobre eso porque no estoy pensando en eso ahora. Tampoco estamos en buena posición para estar pensando en eso. El objetivo ahora es el equipo y ojalá que saquemos algunos puntitos. Puede ser que vaya o no. Almería ahora es mi casa y si voy a vivir bien aquí tengo que darle todo al equipo, que es lo primero. Lo segundo no es tan importante.

Esto demuestra que a los futbolistas no os da igual todo como suele decirse...

Es muy difícil porque quiero que la afición me quiera y hago todo lo posible. Hace mucho que no salgo de casa, siempre estoy metido ahí porque no salgo mucho. En esta situación también es difícil ir por la calle. Lo que está pasando con el equipo me hace quedarme en casa más que nunca porque sé que a la afición le duele mucho.