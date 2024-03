El Poli Almería visita al Huétor Tájar en Jueves Santo

El Polideportivo Almería vivirá la matinal de Jueves Santo en Huétor Tájar. Al plantel rojiblanco le toca madrugar para desplazarse en bus hasta la localidad granadina, donde a partir de las 12:30 disputará el único encuentro adelantado correspondiente a la 27ª jornada liguera dentro del grupo 9 de 3ª RFEF.

Los de Carlos Hinojo, que ocupan en la actualidad el noveno puesto de la tabla clasificatoria con 33 puntos en su haber, intentarán continuar con su particular escalada hacia la zona noble. Los almerienses vienen de empatar sin goles en su feudo ante el Arenas de Armilla, precisamente el conjunto que lo precede en la clasificación con 5 puntos por delante y que el domingo recibirá en casa la visita del Torredonjimeno.

El conjunto local no pudo con el Almería B en su visita al anexo (cayeron por 3-1) y con 25 puntos no puede descuidarse a falta de ocho jornadas para el final de la competición si no quiere pasarlo mal, ya que tiene la zona de descenso, marcada por el Rincón, a siete puntos de distancia.

Los granadinos han ganado solo cinco partidos en lo que va de curso, arrancando diez igualadas y cediendo once derrotas, con un balance de 18 goles a favor (solo el colista Melilla marca menos) y 33 en contra, lo que arroja un saldo negativo de -15 tantos.