Trabajada victoria del Almería B contra el Huétor Tájar (3-1)

Importante triunfo de los canteranos rojiblancos para seguir una semana más en los puestos de playoffs. Los de Alberto Lasarte, a pesar de recibir un gol antes del descanso, supieron mantener la calma y rematar la faena en un serio segundo tiempo en el que sacaron todos los trucos de la chistera en ataque.

Los indálicos comenzaron las hostilidades con tres cambios en el once. Hugo Neves cumplió ciclo de tarjetas, Rachad se encuentra con su selección y René Pérez partió el banquillo. Alex Mendes, Valen y Loren fueron las novedades de un equipo cuyo objetivo era vencer para mantenerse en la pomada. Por su parte, el Huétor Tájar planteó dos líneas de cuatro y cinco futbolistas para contener los ataques locales.

El comienzo de la contienda supuso un día más en la oficina para los jugadores indálicos. Posesiones largas, dominio de balón, pero quizás esa falta de verticalidad que caracteriza a los almerienses. Como es habitual, Valen puso la electricidad al servicio del grupo para protagonizar varias cabalgadas de peligro desde el sector derecho.

Esa banda fue en la que se originó el primer tanto de los unionistas. Balón en profundidad para el extremo toledano, centro raso al segundo palo y remate a placer de Joan. Nuevo tanto del interior, que volvió a aparecer desde segunda línea para finalizar jugada.

Los locales siguieron intentándolo ante la comodidad de los granadinos en fase defensiva, aparentemente tranquilos en campo propio. El peligro indálico se produjo desde el costado de Valen y Peñalver, incisivos y constantes. El centro colgado del atacante fue rematado por Loren, aunque el cabezazo se fue por encima del larguero.

Luis Lara también probó suerte con una internada que acabó con un remate desde el balcón del área. En la otra banda, no vimos la mejor versión del extremo en este partido. El jienense tuvo otra clara ocasión tras un centro medido de Peñalver. Con el paso de los minutos, el duelo acabó entrando en una fase de desidia por ambos equipos. Unos, por dominar sin romper a sudar. Los otros, por mantenerse en el partido con el uno a cero.

Su oportunidad iba a llegar desde el balón parado. En una falta frontal a unos treinta metros de la portería de Bruno, el esférico acabó en la testa de Aguilar, que batió al meta almeriense. Una igualada al filo del descanso que supuso un jarro de agua fría para los de Alberto Lasarte. Tocaba volver a empezar en el segundo acto.

Con una marcha más, los rojiblancos se pusieron el mono de trabajo. Nuevamente Peñalver ganó línea de fondo para poner un pase de gol que no encontró rematador. No obstante, si no es por un lado, acaba siendo por el otro. Aarón volvió a ganar metros para colgar un esférico al segundo palo. Dejada de Joan de cabeza y remate inapelable de Cantón para poner por delante a los locales una vez más.

Golpe de autoridad

El Huétor Tájar dio, ahora sí, un paso adelante. Las ocasiones visitantes se produjeron desde los saques de esquina. Aguilar pudo empatar con otro remate de cabeza, aunque sin la efectividad del primer gol. Fue lo más rescatable de un equipo granadino que se hundió en el segundo tiempo, sin esa solidez de los primeros 45 minutos.

Lasarte movió varias piezas, con la entrada de Josema en el puesto de pivote sustituyendo a Marcos Peña, dueño del centro campo rojiblanco. El último fichaje del filial gozó de una clara ocasión en la solo el palo evitó el gol. Un tercero tanto que logró Loren tras una asistencia de lujo de Ballestero, que también entró en el segundo tiempo.

Abel Mellado, siempre con energía entrando desde el banco, casi marcar el cuarto gol, aunque su remate se fue desviado. Sin embargo, el pitido final certificó una nueva victoria rojiblanca para seguir luchando contra los mejores equipos del grupo y con el objetivo del ascenso más vivo que nunca.