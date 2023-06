El Almería es de Primera y de Primera no se va (3-3)

Era todo o nada. Cara o cruz. Y salió todo y cara. Pero hubo que sufrir lo indecible siguiendo el agónico guion acostumbrado cuando la UD Almería está en liza. Con Turki Al-Sheikh presenciando el trascendental duelo por la permanencia in situ, el Almería supo golpear primero pese a unos dubitativos minutos iniciales en los que de salida ni se jugó por la anunciada protesta local contra los arbitrajes. La apuesta de Rubi por El Bilal Touré como titular tras los minutos disputados ante el Valladolid salió a pedir de boca cuando el maliense adelantaba a los suyos a los diez minutos de juego.

La acción nació en un balón aéreo ganado por Melero en el centro del campo que dejaba sobre Robertone y éste abría a banda para la penetración de Centelles. El lateral zurdo valenciano sacaba un centro medido al primer palo, donde emergía la figura del 'águila' africana elevando el 0-1 tras marcar los tiempos del remate de cabeza. Los nervios parecían disiparse momentáneamente, pero la respuesta local se tradujo en el empate en su siguiente acercamiento.

Darder, cerebro espanyolista, metía un gran pase sobre la posición de Puado, que sin pensárselo dos veces se sacaba un latigazo con la diestra de media volea batiendo a Fernando pese a rozar el balón con las yemas de los dedos. El tanto dejó tocado a los almerienses, que estuvieron unos minutos contra las cuerdas en los que el cuadro local pudo completar la remontada. Fernando tuvo que emplearse a fondo ante un gran disparo de Darder primero y luego otro tiro lejano de Melamed.

El Almería se resarció del dominio espanyolista rebasada la media hora de juego con un trallazo de Samu Costa desde 25 metros que casi sorprende al debutante Joan García bajo palos, teniendo que repelerlo como buenamente pudo. En el descuento del primer tiempo una gran triangulación entre Melero, Robertone y Embarba culmina con una pisada del argentino para el madrileño dentro del área y un buen disparo buscando el ángulo que sacaba bajo palos Pierre-Gabriel. Y luego una falta lateral del propio Embarba se paseaba por delante de la meta local sin encontrar la red. Con 1-1 y sin pisar Segunda en ningún instante la UDA se marchaba al descanso.

El segundo acto iba a deparar minutos no aptos para hipertensos. Al poco de reanudarse el encuentro una buena acción colectiva del Espanyol por el costado izquierdo iba a culminar con centro de Oliván buscando el costado contrario, donde apareció Pierre-Gabriel, el otro lateral, para fusilar a Fernando poniendo el 2-1. Como quiera que Valladolid y Getafe mantenían la igualada y los rojiblancos tenían el average particular perdido con los pucelanos en ese momento la UDA era equipo de Segunda.

Y lo fue durante nueve minutos, justo el tiempo que Embarba (un exespanyolista para ponerle más picante a la salsa) tardó en firmar el 2-2 gracias a una plástica pared con Samu Costa al borde del área culminada con una picada de mucha clase ante la salida a la desesperada de Joan García. La afición indálica respiraba, pero con el corazón todavía en la garganta ante tantas dosis de sufrimiento.

Todo parecía encauzado nuevamente, pero nadie contaba con el factor Koleosho, un futbolista estadounidense desconocido para el gran público que saltó al campo como si con él no fuera la cosa, dispuesto a reventar las esperanzas visitantes. Y así lo hizo con una acción no exenta de polémica. El americano recibió un balón en la banda de Centelles y se fue abriendo para buscar ángulo de disparo mientras en otra zona del campo caía otro balón al césped que no influía en la jugada pese a las posteriores protestas almerienses -el reglamento cambió hace poco respecto a este punto-. Koleosho disparó un obús al palo largo junto a la cepa del poste que dejaba atónito a Fernando y a toda Almería.

Era hora de tocar a rebato y Rubi introdujo en el campo a Largie Ramazani y en su primer balón el diablo rojo hacía travesuras en el área para arrancar un claro penalti que Soto Grado tuvo que revisar en el VAR porque en primera instancia no había concedido. Embarba asumió la responsabilidad cuando todos andaban con la boca reseca y tuvo el temple necesario para batir a Joan García y hacer el 3-3 que devolvía la Primera tras otros 14 minutos en plata.

Pero todavía había que afrontar un interminable descuento de 9 minutos con el Espanyol inusitadamente empeñado en ganar y llevarse con ellos al pozo a los almerienses. Los pericos atacaron a tumba abierta sin cesar, pero el Almería resistió las acometidas para firmar una permanencia épica, por lo que afrontará su octava campaña en Primera División en el curso 2023-2024.