Rubi anuncia que se marcha del Almería

Más allá de la permanencia, Rubi ha dejado la noticia en clave almeriense este domingo al anunciar al final de la rueda de prensa posterior al partido, una vez ya acabado el turno de preguntas, que no ampliará su relación contractual con el Almería, la cual expira al final de mes. En una rueda de prensa corta, con la mitad de las preguntas en catalán, el técnico rojiblanco afirmaba que ha llegado el final de un ciclo, mostrándose orgulloso de lo logrado en sus 26 meses en Almería.

Felicidad: "Aún sigo a 130-140 pulsaciones. Ha sido un partido de muchísima tensión, lo sabíamos. El Espanyol está jugando muy bien al fútbol y sabía que íbamos a ver su mejor versión. Ha hecho un gran partido. El Espanyol ha dignificado la profesión. Tengo dudas de si en otros terrenos de juego se ha competido igual de bien".

Protestas locales: "Las medidas del Espanyol nos han perjudicado porque ha obligado mucho al jugador del Espanyol a estar metido. La afición que tiene es de Primera, quedan 365 días para que vuelva a estar en Primera División. Estoy seguro de que el Espanyol va a volver a Primera División. Les deseo la mejor de las suertes".

Despedida: "Aprovecho para dar las gracias a Turki, a su equipo de trabajo, a todos los empleados del club y a toda la afición del Almería, que se ha portado fenomenal, nos ha dado muchísimo apoyo. Los jugadores son sensacionales, han creído desde el primer momento en nuestro trabajo. El cuerpo técnico da por concluido su ciclo en el Almería, no vamos a continuar la temporada que viene, estamos superagradecidos a todo el mundo. Hemos cumplido de largo los objetivos, con permanencia, ascenso y revalorización de los jugadores. Algo que nos llena de orgullo es el crecimiento deportivo del club. Cuando llegamos estaba la cosa muy vacía. Los próximos técnicos que vengan seguro que se van a encontrar rutinas, disciplinas, hábitos y forma de trabajar construidas para el futuro. Muchísimas gracias a todos. Escojo este momento para no hacer perder tiempo al club y que pueda ya trabajar con lo que tenga que hacer. Recomiendo a los que no conozcáis Almería a visitarla, es muy bonita y su gente muy amable".