Almería B y Pulpileño, a seguir fuertes en la zona de ascenso

Los dos grupos IX de Tercera División aprovecharán el Puente de Andalucía para tener una semana de descanso, por lo que los equipos que tienen partidos aplazados van a ponerse al día. Eso harán Almería B y Poli Almería, que tienen dos partidos colgados por culpa de casos de coronavirus en las plantillas.

A las doce del mediodía, el Poli Almería recibe en la Ciudad Deportiva de Los Ángeles al Huétor Vega. Los rojiblancos confían en seguir con la buena racha de las últimas semanas y lograr una victoria importantísima ante un rival directo. Los granadinos tienen cinco puntos más que los de Carlos Hinojo y harían mismo marca el límite de la zona baja con respecto a la tranquilidad. Por ello, los tres puntos darían más oxígeno al Poli y evitarían que el Jaén se despegara demasiado.

Media hora más tarde, el Almería B visita el complicado campo del Mancha Real. El equipo de Fernandinho tiene en su mano colocarse como líder de la categoría si consigue vencer en tierras jiennenses. Los rojiblancos tienen un punto menos que el Torredonjimeno, primero de la categoría, pero es que el Mancha Real viene apretando fuerte desde atrás y de ganar, superaría a los almerienses en la tabla clasificatoria. El choque se presenta, además de muy igualado, muy interesante.

Pulpileño y Huércal Overa, en casa

El Atlético Pulpileño tiene esta tarde un cómodo partido frente al colista de la categoría, el Plus Ultra, con la intención de hacerse cada jornada más fuerte en lo más alto de la tabla clasificatoria. Los rojinegros tienen cuatro puntos más que su principal perseguidor, el Águilas, pero necesitan seguir teniendo un colchón importante para no perder su puesto privilegiado. El Plus Ultra visita San Miguel totalmente deshauciado, a ocho puntos con respecto al penúltimo, el UCAM B.

El Huércal Overa, por su parte, quiere hacerse fuerte en el hornillo para acercarse a la zona media de la tabla. Los huercalenses no lo van a tener nada fácil ante el Mar Menor, uno de los equipos más potentes del grupo y ahora mismo segundo clasificado.