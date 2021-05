El Almería le abre expediente disciplinario a Brian Rodríguez

En el seno de la cúpula directiva de la UD Almería han escocido mucho las declaraciones en caliente realizadas por Brian Rodríguez en una televisión de su país pocas horas después de la trifulca vivida con Umar Sadiq a cuenta de un lanzamiento de libre directo y en las que el extremo uruguayo pedía abiertamente su salida con destino al Peñarol de Montevideo.

Estos comportamientos no suelen pasar desapercibidos para el equipo de Turki Al-Sheikh y la reacción no se ha hecho esperar. Según ha podido saber Diario de Almería la entidad le ha abierto un expediente disciplinario al jugador cedido por Los Ángeles FC basada en que ha roto dos preceptos del reglamento de régimen interno.

En primer lugar por el hecho de hablar con la prensa sin contar con la preceptiva autorización por parte de la UDA y en segunda instancia, y no menos importante, por mostrar falta de compromiso y de respeto hacia sus compañeros en unos testimonios que se consideran intolerables cuando el plantel está inmerso en certificar el play-off para luchar por el ascenso a Primera.

Brian, por tanto, se expone ahora a una severa multa en el terreno económico y está por dilucidarse cómo le afectará en el ámbito deportivo. Sin ir más lejos no está claro que forme parte de la convocatoria para viajar esta tarde en autobús hacia Cartagena y es muy dudoso incluso que termine la temporada como rojiblanco.

El otro foco de atención es Umar Sadiq, debido precisamente a la trifulca que protagonizó con Brian al arrebatarle el lanzamiento de un libre directo, situación que actuó como germen a las posteriores declaraciones en caliente de Brian a los medios de su país.

En este particular el club entiende que todo se solventó al término del partido dentro del vestuario (el propio Rubi lo calificó en rueda de prensa como un 'pecado de juventud' que no volvería a repetirse) por lo que no procederá contra el ariete nigeriano a nivel disciplinario.

A falta de tres jornadas para el término de la competición y el inicio de la promoción de ascenso la UD Almería se haya inmersa en una crisis de vestuario de consecuencias imprevisibles que la directiva quiere atajar.