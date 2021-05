Brian se abre la puerta de salida

Brian Rodríguez ha cavado su propia fosa en la UD Almería. Al menos eso es lo que se desprende de sus sorprendentes y explosivas declaraciones en un programa de televisión de su país (PolideportivoUY) en las que apunta a un posible retorno al club en el que se formó, Peñarol de Montevideo. Teniendo en cuenta cómo se las gasta en estos casos la directiva rojiblanca y el episodio que el charrúa protagonizaba con Sadiq al final del duelo ante el Albacete, la continuidad de Brian más allá de junio, haya o no ascenso, podría considerarse a estas alturas ya plenamente descartada.

El extremo diestro valoró sin morderse la lengua su situación deportiva en el conjunto rojiblanco, quejándose de jugar poco y desveló que su agente negocia ya su salida: "Hemos hablado con mi representante, el Chino Lasalvia, y no descarto la posibilidad de volver al Peñarol. No quiero estar en un lugar en el que no esté contento, ya se lo dije, quiero jugar y volver a sentir la alegría que sentía cuando jugaba ese tipo de partidos y esa adrenalina que se siente cuando se juega en Peñarol. Soy muy joven, tengo 20 años y no se me va a ir la vida por volver a Uruguay. No le cierro las puertas a nadie. Estamos hablando con un montón de personas y él está al cargo, yo no manejo la situación. Está en contacto con la gente de Los Ángeles, que son quienes tienen mi ficha".

Sin pelos en la lengua, Brian descubre que su representante ya ha tenido conversaciones también con Joan Francesc 'Rubi' para conocer las intenciones del técnico catalán: "Mi representante tuvo unas charlas con Rubi. No descarto ni cierro puertas, mi deseo es jugar, tener minutos donde me toque. Vine a Almería con mucha ilusión y tuve oportunidades y si Dios quiere las voy a tener más adelante o no, si sale otra oportunidad también voy a estar ahí firme". En sus últimas palabras deja una puerta abierta a la esperanza que hoy por hoy y, visto lo visto, parece haberse cerrado definitivamente.