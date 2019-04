La UD Almería B confirma su descenso a 3ª

Esta es la crónica de una muerte anunciada, como suele decirse cuando se llega a una situación que se llevaba viendo venir desde mucho antes de una forma más que clara. La Unión Deportiva Almería B cayó en la tarde de este sábado por 1-2 frente al Club Deportivo Badajoz y confirmó su descenso directo al Grupo IX de la Tercera División. Los canteranos tenían muy difícil, por no decir imposible, mantener una categoría de bronce a la que regresaron esta misma temporada, y ya han descendido matemáticamente a falta de que se disputen todavía cuatro jornadas más de la competición liguera regular.

Como viene demostrando desde hace ya varias semanas, una vez asumido que para permanecer le haría falta un milagro, el filial almeriense muestra su mejor versión cuando juega sin ningún tipo de presión. Los rojiblancos, pese a su delicada situación clasificatoria, siguen compitiendo con total profesionalidad, sin regalar nada, sin arrojar la toalla mientras las matemáticas le den un mínimo de esperanza. Así, los de Navarro encaraban el partido con la mente puesta en quedarse con tres puntos que le dejasen vivo en la categoría una semana más, que le hicieran soñar con jugarse su presencia en la categoría de bronce en un play out que también le quedaba lejos. El reto era complicado, sobre todo teniendo en cuenta que recibía en el Mediterráneo a un ambicioso Badajoz que tenía opciones de entrar entre los cuatro primeros puestos.

Entró algo mejor en el duelo el conjunto local, avisando en el 4’ en un centro de Toril que casi remata Herrera. En el 8’, Lin tuvo en sus botas el 1-0, tras aprovecharse de un mal despeje de un zaguero visitante que dejó el esférico al borde del área chica. El chino se disponía a disparar a pocos metros de la meta de Kike Royo pero un defensor albinegro le robó el balón cuando se disponía a rematar. Empezó a desperezarse el cuadro de Nafti, que rozó el 0-1 en un disparo de David Martín en el 16’. Jero tuvo que estar muy atento, pero nada pudo hacer para evitar, pocos segundos después, un buen tanto de cabeza de Eder Díez a centro de Petcoff. El gol de los extremeños descentró a los almerienses, que empezaron a mostrarse más impacientes y a cometer más errores, sobre todo en labores ofensivas, donde estaban perdiendo algo de presencia.

La contienda, aunque los foráneos iban por delante, seguía sin tener un dominador claro. No hubo excesivas ocasiones, aunque las más claras, a excepción de la de Martín en el 16’, acabaron en gol, como lo hizo en el 26’ un espectacular remate de chilena de Igor Engonga. El rojiblanco cazó el esférico en el corazón del área cartagenera, tras un saque de banda de Navas, y sorprendió a todo el Mediterráneo con un golazo que hizo subir al marcador el 1-1, resultado con el que el choque se marcaría al descanso tras una primera parte muy igualada entre dos contendientes que estaban ofreciendo un buen espectáculo sobre el terreno de juego al espectador.

Tras la reanudación saltó mejor el Badajoz. Se notó el tirón de orejas de Nafti, al que no le estaban gustando como iban las cosas hasta el momento. Así, a los pocos segundos de dar el inicio de la segunda mitad el colegiado Amar Ahmed, a Eder le fue anulado un gol por un dudoso fuera de juego. La volvieron a tener en el 47’ los visitantes, en una nueva acción de Eder que tuvo que salvar el central Engonga, que estaba siendo, sin duda, el mejor jugador de un conjunto rojiblanco que no arrojaba la toalla, que trató de buscar sin cesar el gol que le pusiera por delante pero no tuvo el orden ni el acierto que sí tuvieron los foráneos tras superarse el ecuador de este segundo período. Francis Ferrón, en el 74’, firmó un golazo tras un espectacular control en el área a un centro desde la banda izquierda del ataque extremeño. Pinchó la pelota de espaldas a la meta de Jero, se dio la media vuelta despistando a su marcador y la cruzó para poner el 1-2. Tras este tanto sí empezó a notarse un control claro del Badajoz, que tuvo que sudar de lo lindo para imponerse a una UD Almería B que murió con las botas puestas y que tendrá que afrontar las últimas jornadas sin perder su carácter competitivo pese a no tener ya posibilidad matemática alguna de salvar la categoría.