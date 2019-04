El CD El Ejido, al asalto del Cartagonova

En posiciones de descenso, a cinco puntos de los puestos de permanencia y a cuatro de la plaza de play out, encara el CD El Ejido el complicado duelo ante el gallito Cartagena. No cabe duda de que, a cinco jornadas para la conclusión de la competición regular, el cuadro celeste está obligado a sacar los tres puntos en casa de uno de los claros candidatos al ascenso de categoría si quiere mantener, e incluso nutrir, sus esperanzas de salvación, objetivo que se le complicó muchísimo al cuadro del Poniente almeriense tras su derrota de la pasada jornada ante el Don Benito (0-1).

No les queda otra a los jugadores de Manolo Ruiz que tratar de asaltar el Estadio de Cartagonova, donde le espera un oponente que está atravesando una mala racha, ya que los cartageneros no saben lo que es ganar desde hace siete jornadas, sumando en las seis últimas solamente tres puntos de empates. Es por ello que la cita será aún más difícil para los almerienses, ya que se toparán con un equipo albinegro que también necesita de forma urgente quedarse con la victoria para no complicar, en estas alturas tan decisivas de la campaña, su estancia entre los cuatro primeros clasificados de la tabla clasificatoria.

Manolo Ruiz recupera a Samu Corral y Tomas, tras cumplir sanción, y al capitán Javilillo

Con este panorama, el choque se presenta como fundamental para los intereses de ambos conjuntos, por lo que el técnico jerezano celebra que pueda contar en Cartagonova nuevamente con jugadores como Samu Corral o Tomás, que se perdieron el anterior encuentro de los ejidenses por sanción. También podría volver al once el capitán Javilillo, después de varias semanas de baja por lesión, razón por la que se ha quedado fuera de la convocatoria Jordan Sebban. Por decisión técnica no están en la lista tampoco Emilio Cubo, Fermín y Jesús Rubio, mientras que Álvaro González será otra ausencia al ser expulsado.