Al Almería le ha costado una Liga completa volver al ascenso directo

Pocos aficionados rojiblancos podían sospechar que aquella derrota de un lejano 15 de febrero de 2019 en El Alcoraz de Huesca (3-2) iba a suponer para la UD Almería salir fuera de los dos puestos que dan acceso al ascenso directo a Primera División durante el tiempo equivalente a una Liga completa, nada menos que 42 jornadas consecutivas. Curiosamente aquel choque fue arbitrado por Iglesias Villanueva.

El duelo ante el cuadro oscense, que a la postre ascendería, se produjo en la jornada 28ª y los rojiblancos no lograron asaltar las posiciones de privilegio hasta la noche de este domingo gracias a la victoria por la mínima contra el Girona de Francisco (0-1) con un tanto de Umar Sadiq y arbitraje del mismo colegiado gallego, también en la jornada 28ª. Fueron quince jornadas del curso pasado sin pisar zona noble, a las que hay que añadir las veintisiete transcurridas del presente ejercicio para lograr rebasar al Espanyol en el segundo puesto.

En febrero del año pasado el equipo entonces entrenado por Guti ya ofreció síntomas alarmantes antes de ceder el segundo puesto en Huesca, ya que en la jornada previa había sucumbido en casa ante un necesitado Racing de Santander (0-1), a cuyo banquillo acababa de aterrizar José Luis Oltra.

Esos dos patinazos, unido a un posterior empate casero ante el Fuenlabrada (0-0) y una derrota en el Ramón de Carranza (2-1) permitieron al Zaragoza afianzarse por delante de los rojiblancos, pese al atisbo de reacción con el 4-0 logrado frente al Deportivo de la Coruña antes de que la pandemia paralizase el fútbol y a la vuelta nunca se lograse el objetivo perseguido.

De ahí la gran importancia que durante la semana José Gomes le concedió a la visita a Montilivi, marcada como partido clave para asaltar esa meta a nivel colectivo y en el ámbito personal quitarse la espina de no haber ganado a Francisco en los tres enfrentamientos anteriores entre ambos.

A decir verdad, si el calendario no hubiera contado con varios partidos aplazados desde el mismo inicio, el Almería habría podido estar en posiciones de ascenso directo mucho antes durante el presente curso. Sin ir más lejos en las jornadas 2 y 3 computando las victorias postreras ante Sabadell y Zaragoza, que correspondían a las dos primeras fechas de la competición, y también en las jornadas 14 y 15, pero eso no deja de ser ciencia ficción, ya que solo tiene valor a posteriori, cuando se recalcula todo lo que había atrasado, pero no en el momento que se afrontó cada partido.

Sea como fuere, Gomes y sus discípulos han recuperado un puesto de privilegio y la intención ahora es afianzarlo el próximo lunes (19:00) con la visita al Mediterráneo de la Agrupación Deportiva Alcorcón.