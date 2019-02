El Almería B tiene que ser este fin de semana el primer equipo

Aprovechando que este fin de semana la UD Almería descansa, debido a la retirada del Reus de la competición, la entidad que preside Alfonso García ha querido hacer un llamamiento para que su afición, pese a la ausencia de partido del primer equipo, sí acuda este domingo al Mediterráneo. Y es que su filial necesita toda la ayuda posible, sentirse muy arropado desde la grada para afrontar un dificilísimo encuentro ante el Cartagena, líder del Grupo IV de la Segunda División B. Los rojiblancos, penúltimos, a siete puntos de los puestos de permanencia, quieren mantener muy viva su esperanza de poder salvar la categoría y están dispuestos a dar la sorpresa ante el rival más fuerte de la tabla.

Podría decirse que el Almería B tiene mucho que ganar y algo menos que perder en este choque en el que el guión, como no puede ser de otra forma, da como gran favorito al cuadro cartagenero, pero a estas alturas más vale no perder nada más. En esta segunda vuelta, el equipo de Esteban Navarro solo ha sumado tres puntos de los quince disputados hasta el momento, con tres duelos empatados, y encadena siete jornada sin saber lo que es ganar. La necesidad y las ganas del plantel rojiblanco por volver a la senda del triunfo son evidentes y van a tratar de hacerlo ante un Cartagena que no estará solo en tierras almerienses. Se espera que más de medio millar de seguidores albinegros acudan al partido, aprovechando la cercanía entre Almería y el municipio murciano.

Tras perder por la mínima en Santo Domingo el pasado 2 de diciembre, el conjunto cartagenero ha acumulado cuatro victorias consecutivas lejos del Cartagonova (Marbella, Linense, Recreativo Granada y UCAM). De vencer en el Mediterráneo lograría la quinta consecutiva a domicilio, siendo además la novena lejos de casa. Estos números, para enmarcar, ya hacen que desde hace tiempo el equipo de Munúa sea el mejor del grupo a domicilio, por lo que la dificultad para los de Navarro será máxima. Para esta nueva salida, Gustavo Munúa recupera un pilar fundamental en defensa: Moisés. Quienes no estarán por baja en la zaga son Antonio López y Mejías, ambos por lesión.