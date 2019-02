El Almería B, a mantener viva su esperanza ante el filial del Granada

Dos empates consecutivas han dado impulso moral a una UD Almería B que, sin embargo, lo que necesita es uno clasificatorio, dada su situación en la tabla. Para poder lograrlo, a los de Esteban Navarro no les queda otra que sumar de tres en tres y debe empezar por ganar en la tarde de este domingo al Recreativo Granada. No hay otro camino para un conjunto canterano almeriense que lleva ya muchas semanas sin margen de error alguno, que se encuentra en la penúltima plaza a solo un punto del colista y a siete de los puestos de permanencia en los que los granadinos no logran consolidarse, por lo que será un duelo entre filiales y rivales directos por la supervivencia.

El filial superará los 250 duelos en Segunda B La Unión Deportiva Almería B superará en la tarde de este domingo los 250 partidos en la categoría de bronce del fútbol español. El segundo equipo rojiblanco llegó, en su visita al feudo de la Real Balompédica linense, donde empató sin goles, a los 250 partidos en la Segunda División B, categoría en la que ha logrado un total de 305 puntos en siete temporadas militando en la misma, correspondientes a 79 victorias, 68 empates y 103 derrotas. En lo que a cifras goleadoras se refiere, los cateranos del conjunto rojiblanco han marcado 274 tantos a favor y han recibido 324. Dichas cifras le hacen ocupar el puesto 154º en la clasificación histórica de la Segunda B, siendo el 22º de Andalucía y el 4º de la provincia almeriense.

Los almerienses quieren mantener viva su esperanza, sobre todo después de lo que mostraron en el derbi ante el CD El Ejido en el Mediterráneo (2-0). Fue antes del parón, la última victoria de un Almería B que dejó claro que cuando quiere, si no se ve rodeada de infortunios, como en las cuatro últimas jornadas en las que solamente ha sido capaz de sumar dos puntos, puede obtener resultados que le sean más rentables atendiendo a sus necesidades clasificatorias. Además, este fin de semana Navarro tiene a su disposición al último refuerzo invernal que queda por debutar como rojiblanco, Cristian Herrera, delantero que está llamado a convertirse en el revulsivo en ataque que tanto necesitaba un cuadro canterano rojiblanco al que ya solo le valen las victorias.