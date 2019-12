A este Almería no hay quien le tosa

En Valladolid se apunta a que Lunin puede recalar en la UDA

El Real Madrid no está contento con la cesión del meta ucraniano Andrey Lunin en el Real Valladolid por el escaso protagonismo que está teniendo debido a la férrea confianza de Sergio González en Masip y desde Pucela se apunta a que de cara al mercado invernal la idea del conjunto blanquivioleta es anular el préstamo, siendo el Almería el nuevo destino para el joven arquero, campeón del mundo sub-20 y guante de oro en dicha cita, según una información de la cadena SER. De ser cierto el interés por parte del conjunto rojiblanco la consecuencia sería la salida bien de René o bien de Rosic, ya que Fernando se ha consolidado en la titularidad bajo palos a las órdenes de Guti.

El meta serbio, que fue firmado como un valor de futuro, no ha tenido oportunidades de demostrar sus condiciones a lo largo del curso, por lo que es posible que se valore una cesión a partir de enero, pero no puede descartarse que quien finalmente salga sea el capitán del equipo debido a su nuevo rol de suplente. Un portero, pues, se une a la lista de posibles salidas invernales junto a las de Sekou (suena para el Málaga), Gaspar (no ha jugado ni un minuto con Guti), Chema o el croata Ante Coric, tambien infrautilizado.