El Almería reacciona y le empata al Torino (1-1)

Se estrenó el Almería ante un rival italiano por primera vez en su historia en un duelo interesante a pesar de tratarse de un amistoso, sobre todo en el segundo acto, cuando los rojiblancos (de negro y azul, este viernes), dieron un paso al frente, tuvieron más la posesión y llegaron al área del Torino. No estuvieron acertados en esa zona de finalización, pero llegaron a empatar en el minuto 87 gracias a una buena asistencia de Portillo, aprovechada por Ramazani para neutralizar el tanto de Schuurs en la recta final del primer acto. Todo ello en el penúltimo amistoso de esta particular 'pre-entre' pretemporada, emitido gracias al Torino.

Avisó primero el Almería con un disparo de Embarba tras una presión indálica. Después, tras pasar el cuarto de hora inicial, avisó el holandés Schuurs para el Torino, pero el gol no llegó hasta el minuto 35 al mandar el propio central al fondo de la red un saque de esquina mal defendido por el conjunto almeriense. No pasó demasiado antes, destacando la presencia de Babic después de su presencia con el combinado serbio, con quien compartió vestuario con Vanja Milinkovic-Savic, portero del Torino. Lukic y Radonjic, quienes salieron en la segunda mitad, también estuvieron con la selección balcánica en Catar, mientras que el croata Vlasic continúa con Croacia y el suizo Ricardo Rodríguez no estuvo en San Pedro de Pinatar, ambos jugadores del Torino.

El encuentro se animó en la recta final de la primera mitad. En el 39' los italianos estuvieron a punto de ampliar la distancia en un buen contragolpe, pero Babic tapó bien a Sanabria, que se quedó demasiado escorado. Cinco minutos después Touré le comió la tostada a Adopo, pero Vanja Milinkovic-Savic está atento estuvo atento y no dejó que el maliense armase el disparo. El Torino estaba mandando sobre el verde con un sistema diferente (1-3-2-4-1), con carrileros largos y una presión alta.

El Almería disputará un último amistoso la próxima semana, sin conocerse aún de manera oficial el rival; suena el Niza

El paso por vestuarios le vino bien al conjunto de Rubi. Ambos equipos mostraron las mismas piezas, pero el Almería comenzó a llevar la iniciativa y a tener más oportunidades. Probó fortuna Embarba con dos libres directos en el 53' y 55' y después fue Mendes, con una buena internada, el que se acercó al gol. Los rojiblancos tuvieron posesiones más largas y mostraron una verticalidad mayor que la del primer acto, mientras que el conjunto del croata Ivan Juric dio un paso atrás, en parte, por el dominicio almeriense.

En el 65' ambos técnicos hicieron los primeros cambios, aunque el Torino cambió completamente de once, mientras que Rubi optó por hacer primero cuatro modificaciones y luego, en el 78', media docena, completando Fernando y Ely el encuentro completo. Quiso buscar portería Melero, pero su disparo en el ecuador de la segunda mitad fue demasiado tímido, volviendo a buscar portería el propio centrocampista minutos después. A falta de un cuarto de hora para el final la tuvo Ramazani, de los mejores del conjunto indálico. El belga aprovechó una transición para llegar hasta el área rival, pero con la mala fortuna de írsele el último control, abortando Berisha el disparo.

Con Puigmal como lateral, el Almería encontró premio en el 87'. Un buen pase medio de Portillo cayó en Ramazani, que esta vez no se puso nervioso para batir a Berisha y hacer justicia, si es que ésta existe en el fútbol, en el marcador. Destacó la ausencia de Pacheco, que apenas ha participado un encuentro de los cuatro que ha jugado el Almería. El meta extremeño se quedó en tierras almerienses junto a otros de sus compañeros. El cuadro de Rubi tendrá su último amistoso la próxima hora, por determinar aún el día, la hora y el escenario, aunque apunta el Niza en el Power Horse Stadium. Todo ello para continuar preparando el regreso a la competición, el 30 de diciembre (19:15 horas) en Cádiz. El Torino, por su parte, que venció (0-1) al Espanyol el pasado sábado, jugará ante el Cremonense el próximo viernes antes de retomar la liga italiana, en la que es noveno, el 4 de enero recibiendo al Hellas Verona el 4 de enero.